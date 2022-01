Aggressione al vigile, Sala: "Aspettiamo risultati, post su licenziamento sbagliato"

"Per dare un giudizio bisogna aspettare l'esito delle indagini. Ho trovato sbagliato il post del consigliere del Pd, Michele Albiani ". Così il sindaco Beppe Sala sul ghisa aggredito lo scorso weekend in via Fra Luca Pacioli e sulla posizione di Albiani, presidente della commissione consiliare Sicurezza, che sui social ne aveva chiesto il licenziamento.

"È difficile dirlo - ha continuato il primo cittadino, a margine della presentazione del libro della consigliera Giulia Pastorella, rispondendo a una domanda sulla legittimità del comportamento dell'agente della polizia locale -. In queste situazioni è meglio non esprimersi, verificare quello che risulta dalle indagini, altrimenti ne uscirebbe un giudizio sommario. Sbaglierei se dicessi bene o male del comportamento del vigile. Vediamo cosa emerge dalle analisi e dalle verifiche che verranno fatte e poi decideremo".

“Ho trovato sbagliato il post del consigliere Albiani e gliel’ho detto - ha aggiunto Sala -. Ma non sbagliato perché certe cose non si devono dire, ma perché bisogna avere gli elementi, soprattutto in un ruolo istituzionale. Poi non è che si può fare un licenziamento sulla base di un video. Chi ha gestito e chi gestisce sa quali sono le problematiche operative. Albiani ha sbagliato, ma è anche un bravo ragazzo, una persona a posto. Si è scusato. Credo che sappia benissimo che ha sbagliato. È sbagliato avere una reazione a caldo rispetto a certi temi. Bisogna avere gli elementi oggettivi per giudicare e poi decidere cosa fare”.