Vincolo su San Siro, il Comune di Milano ha perso il ricorso al Tar

Sconfitta al Tar del Comune di Milano sul vincolo sullo stadio di San Siro. I giudici amministrativi, martedì 7 maggio, hanno respinto il ricorso presentato da Palazzo Marino contro i pareri della sovrintendenza (sollecitati dallo stesso Comune) in relazione alla possibilità che nel 2025 scatti il vincolo sul secondo anello, a 70 anni dalla realizzazione. Un vincolo che non permetterebbe di attuare i piani di Milan e Inter, ovvero abbattere il Meazza e costruire un altro stadio a fianco. Piani che in realtà sono già di fatto accantonati.

Il ricorso era dato per perso dal sindaco Beppe Sala, come lui stesso aveva dichiarato in una seduta di consiglio comunale dedicata alla discussione di un progetto di ristrutturazione del Meazza da 300 milioni di euro che potrebbe essere la soluzione di tutti i problemi. Tuttavia il Comune non aveva voluto ritirare il ricorso. I giudici ora hanno dato torto al Comune per difetto di interesse e per difetto di giurisdizione.

Nel dettaglio, il difetto di interesse riguarda la contestazione dei pareri della sovrintendenza sul futuro vincolo, che sono appunto per ora meri pareri (anche se difficilmente la reale valutazione differirà quando vi sarà la verifica effettiva). Per i legali di Palazzo Marino, essendoci stata la valutazione nel merito, questa integrerebbe "di per sé la dichiarazione di interesse culturale", ma i giudici non sono d'accordo e ribadiscono che la dichiarazione di interesse culturale avverrà solo dopo lo scoccare dei 70 anni. Se non fosse così, "si riterrebbero vincolabili immobili che non presentano il necessario requisito", cioè più giovani di 70 anni.

La 'diatriba' sulle targhe celebrative

Il difetto di giurisdizione riguarda invece l'altra contestazione di Palazzo Marino, quella relativa al cosiddetto 'archivio esposto' nel lato ovest del Meazza, dove sono posizionate le targhe che ricordano i trofei vinti dai due club. Un archivio che, per il Comune di Milano, sarebbe di proprietà di Milan e Inter, mentre per la sovrintendenza sarebbe di proprietà comunale. I giudici del Tar respingono il ricorso comunale affermando che "la controversia ha ad oggetto l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà su tali beni": un accertamento che può essere risolto solo dal giudice ordinario, non da quello amministrativo.

Festeggiano i politici milanesi da sempre contrari ad abbattere il Meazza. "Il Tar ha respinto il ricorso del Comune contro il vincolo della sovrintendenza", commenta Carlo Monguzzi di Europa Verde: "Ora l'unica strada reale che rimane è la ristrutturazione del Meazza, come noi chiediamo da anni". E per Enrico Fedrighini del gruppo misto, "lo stadio rimarrà tutelato e non potrà essere demolito. Sono contento che il Comune e le società finanziarie che controllano i club abbiano perso".