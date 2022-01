"Milano è Gotham City", dice Fdi a Sala

Milano è come Gotham City? Il sindaco Beppe Sala diceva di no; il centrodestra in consiglio comunale, alla ripresa dei lavori il 10 gennaio, lo attacca sulla questione della sicurezza soprattutto dopo i fatti di capodanno in centro. Se la Lega ha presentato una mozione di censura all'assessore alla polizia locale Marco Granelli, chiedendo le sue dimissioni, Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione alla giunta per raccogliere una serie d'informazioni proprio sulle giornate a cavallo della fine del 2021, quando, in piazza del Duomo, sono emerse almeno nove donne vittime di molestie, aggressioni e palpeggiamenti.

"Denuncio l'immobilismo", ha dichiarato in apertura di seduta Chiara Valcepina, consigliera di Fratelli d'Italia, riferendosi al post di Granelli secondo cui la serata si stava svolgendo senza problemi proprio pochi minuti dopo l'aggressione alla prima vittima. "Un’amministrazione che si vanta di promuovere iniziative a tutela delle donne milanesi - ha proseguito la consigliera - ha il dovere di prevenire e reagire con forza dopo quanto accaduto, in primis rafforzando i presidi delle forze dell’ordine. Anche il ministro Lamorgese, che dovrebbe conoscere i problemi di Milano di cui è stata prefetto, continua a non intervenire fingendo che vada tutto bene".

Violenza di capodanno, le richieste di Fdi

Tra le richieste di Fdi, quella di sapere il numero di agenti di polizia locale in servizio il 31 dicembre (turni serale e notturno) e il primo gennaio (tutti i turni), così come il numero di interventi da loro effettuati. E poi informazioni dettagliate su denunce, sanzioni, sequestri di fuochi d'artificio, armi ed esplosivi effettuati dalla polizia locale di Milano, così come il numero di persone ricoverate al pronto soccorso degli ospedali cittaidni nella notte tra il 31 e l'1, e il numero di interventi dei vigili del fuoco.