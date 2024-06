Il ministro Valditara contestato dai genitori di una scuola

C'è stato anche un botta e risposta sull'integrazione tra il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e la presidente del consiglio d'istituto durante la visita di Valditara alla scuola Luigi Cadorna di via Dolci a Milano, quartiere San Siro, mercoledì mattina. L'istituto, che accoglie un'alta percentuale di alunni di origine straniera, tra l'altro ospita anche 11 classi della scuola elementare "Martin Luther King" del QT8, inagibile da settembre 2023 per il crollo di un controsoffitto.

Il ministro è stato accolto da un manifesto che recitava "Noi integriamo, voi che fate?". Valditara, nel suo intervento davanti a insegnanti e alunni, ha definito la scuola Cadorna "ricca di diversità", aggiungendo che "la capacità di integrare nella nostra società e città bimbi con provenienze, culture e storie così diverse alle spalle è fondamentale per l'intera comunità, oltre che per il futuro di tutti questi bambini". La presidente del consiglio d'istituto, Margherita Calvi, in rappresentanza dei genitori, ha detto al ministro che "per noi, qui, siamo tutti italiani, perché l'Italia è dove stiamo costruendo le nostre vite e il nostro futuro. Le origini diverse, le molteplici lingue, i diversi colori sono il meglio per l'Italia di oggi".

Calvi ha aggiunto che il Legislatore dovrebbe "semplificare il percorso di integrazione, regolarizzazione e soprattutto acquisizione della cittadinanza da parte dei nati in Italia". Valditara lo ha definito un "intervento marcatamente politico" e, in replica, ha rivendicato il piano da 220 milioni denominato 'Agenda Nord', per contrastare la dispersione scolastica nelle periferie del Centro-Nord, e i fondi per garantire la conoscenza dell'italiano a tutti. "La vera integrazione", ha affermato Valditara, "si fa innanzitutto conoscendo la nostra lingua e la nostra cultura e condividendo i nostri valori costituzionali, che sono il passaggio fondamentale per arrivare alla costruzione di una cittadinanza italiana che è quella che garantisce e impone la nostra Costituzione".

È stata poi la volta del coro degli alunni, che ha eseguito alcuni canti multietnici tra cui uno ebraico e uno palestinese. "Sono felice di avere visto tanti bambini così sorridenti", ha concluso Valditara, "e aver sentito due canzoni di due popoli che devono trovare un momento di coesistenza e di pacificazione, perché la pace è uno dei grandi valori non solo dell'umanità, ma anche della nostra Costituzione".