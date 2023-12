Il volantino in chiesa per obbligare le donne che abortiscono a sentire il battito del feto

Volantini per una proposta di legge d'iniziativa popolare che imponga al medico abortista di far ascoltare alla donna il battito del cuore del feto sono stati distribuiti domenica presso alcune chiese di Milano, tra cui quella di via Aldini (Quarto Oggiaro). Lo ha denunciato sui social il consigliere regionale del Patto Civico Luca Paladini, già leader dei Sentinelli.

"Ieri sera - ha scritto Paladini - ho ricevuto questa segnalazione. Chiesa dei Santi Nazaro e Celso di via Aldini. Milano. All'interno viene distribuito questo volantino. Promozione di una proposta di legge di iniziativa popolare per cambiare la 194 e rendere obbligatorio per una donna che decide di abortire, di vedere l'ecografia del feto e ascoltare il battito del cuore dello stesso". E poi: "L'obbligo. Il fanatismo porta a questo. Voler far sentire una donna che vuole abortire un'assassina. Una proposta di una crudeltà inaudita".

La proposta ricalca quanto già in vigore in Ungheria: dal 2022, per decisione del premier Viktor Orban, le donne sono obbligate ad ascoltare il battito del feto prima di poter accedere all'aborto.

La proposta di legge

Il consigliere ha pubblicato il volantino, in cui si legge che "l'essere umano è tale anche allo stadio embrionale e fetale. Con un'ecografia, il battito cardiaco di un bambino nel grembo materno si può sentire già alla quinta settimana". E poi si illustra la proposta di legge, che consiste nell'introdurre un comma all'articolo 14 della legge sull'aborto (la n. 194 del 1978). Il comma proposto recita: "Il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso".

Il caso del municipio romano

Una polemica simile era scoppiata a novembre contro il Sesto Municipio di Roma (guidato da Nicola Franco, esponente di Fratelli d'Italia), quello che comprende quartieri e frazioni come Tor Vergata, Tor Bella Monaca e Lunghezza. Sulla pagina Facebook istituzionale del municipio era comparso un annuncio con l'avviso che, presso la sede municipale, si poteva sottoscrivere la stessa proposta di legge.