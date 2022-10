Si vota in Brasile: a Milano quattro ore di coda

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Brasile il voto è ancora obbligatorio, anche per i residenti all'estero, nonostante negli ultimi anni la partecipazione sia comunque scesa. Ma, in occasione delle elezioni presidenziali, anche a Milano tantissimi brasiliani non hanno mancato all'appuntamento elettorale. Così, nel quartiere di Isola e Porta Nuova, si è assistito a una lunghissima coda per poter esercitare il proprio voto.

I brasiliani residenti nel nord Italia hanno atteso fino a quattro ore per votare. La sfida principale è tra il presidente uscente Jair Bolsonaro e l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che parte favorito: i sondaggi gli davano circa il 50% dei consensi. Si votava anche per il rinnovo dei 513 deputati e degli 81 senatori.