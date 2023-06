The good lobby: "Voto fuorisede una priorità, basta rinvii"

"Per la terza settimana consecutiva, alla Camera dei Deputati, la votazione della legge delega sul voto fuori sede viene rimandata. La Rete voto sano da lontano chiede al Presidente della Camera Lorenzo Fontana di considerare il tema del voto fuori sede come una priorità. Basta rimandare la discussione! I tempi tecnici per votare a distanza alle elezioni europee si stanno esaurendo e questi ritardi sono inaccettabili".

Lo scrive in una nota 'The good lobby' per il voto ai fuorisede. "La legge delega avrebbe dovuto essere discussa alla Camera il 23 maggio; invece, viene posticipata per la terza volta e il voto adesso è previsto per martedì 13 giugno. Questo continuo procrastinare da parte delle istituzioni rappresenta un grave segnale verso gli oltre 5 milioni di cittadini e cittadine che per motivi di studio o di lavoro vivono lontano dal loro luogo di residenza ma che vorrebbero comunque partecipare attivamente alle elezioni", prosegue lo scritto.

"L’appuntamento delle Europee, in programma a giugno 2024, cadrà nel pieno della sessione degli esami universitari e di piena attività lavorativa; per molti giovani studenti e lavoratori, pertanto, sarà complicato votare senza perdere in viaggio giorni preziosi che potrebbero essere dedicati allo studio, agli esami o al lavoro precario che svolgono per mantenersi nella città di domicilio", continua 'The good lobby'.

"L'Italia è l’unico grande Paese europeo a non avere delle modalità di voto a distanza, non può permettersi di rimanere indietro rispetto gli altri Stati che hanno già garantito il voto fuori sede ai propri cittadini. È il momento di dimostrare una reale volontà politica di riformare il sistema e di ascoltare le esigenze di tutti i cittadini italiani, senza distinzioni. Chiediamo dunque al Presidente Lorenzo Fontana di rendere prioritario il voto fuori sede senza rimandare ulteriormente la discussione sulla legge delega al Governo", concludono.