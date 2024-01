Il imite di 30 km/h a Milano arriverà nelle strade più strette

Il centrosinistra al governo di Milano intende proseguire sulla 'rotta' della città a 30 km/h, ma non sarà un provvedimento drastico come quello deciso da Bologna, dove solo poche strade di scorrimento e le aree periferiche manterranno l'usuale limite urbano di 50 km/h. L'intervento a Milano sarà decisamente più graduale, come ha più volte affermato il sindaco Beppe Sala.

La giunta e i consiglieri di maggioranza, lunedì sera, dopo il consiglio comunale sull'hate speech stanno cercando la 'quadra', cioè una modalità di realizzazione concreta che, nel perseguire maggiore sicurezza per la mobilità dolce e i pedoni, non abbassi il limite di velocità quasi ovunque. In concreto, l'idea di base dovrebbe essere quella di porre il limite di 30 km/h nelle strade con carreggiate più ridotte, dove la 'convivenza' tra i vari mezzi di trasporto (a motore e non) è più delicata e va maggiormente curata.

A gennaio del 2023 il consiglio comunale aveva approvato un ordine del giorno, presentato da Marco Mazzei della Lista Sala, che chiedeva una misura più drastica di quella che si prospetta, e molto più simile all'opzione scelta da Bologna: limite generale a 30 km/h con deroghe per determinate strade. In passato, nel 2019, era stato il Municipio 1, quello del centro storico, a chiedere per tutta la 'sua' area una grande 'Zona 30'.