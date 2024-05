Le zone di Milano in cui sarà più complicato aprire locali

A Milano ci saranno 12 "zone tutelate" nelle quali sarà più complicato aprire bar, locali, pasticcerie e gelaterie. Il consiglio comunale di Milano, lunedì 6 maggio, ha approvato un apposito regolamento con l'obiettivo di programmare l'insediamento di nuove attività. Il testo entrerà in vigore tra 90 giorni e disciplina il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali in alcune aree della città.

Le zone sono via Padova, via Lecco (con largo Bellintani, via Palazzi, via Castaldi e via Tadino), via Melzo (con via Lambro e via Malpighi), via Borsieri (con via Porro Lambertenghi e via della Pergola), via Sarpi (con piazza Gramsci, via Canonica e via Sabatelli), corso Como (con piazza 25 Aprile e viale Pasubio), corso Garibaldi (con via Volta), via Brera (con via Fiori Chiari, via Madonnina e piazza del Carmine), corso 22 Marzo, corso di Porta Ticinese (Colonne di San Lorenzo), Naviglio Grande (con via Vigevano) e Naviglio Pavese (con via Sforza, Darsena, viale Bligny e piazza Medaglie d'Oro). Ogni due anni la mappa verrà aggiornata per monitorare le trasformazioni.

In queste zone, gli esercenti non potranno più presentare una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) ma una domanda a cui il Comune darà risposta entro 45 giorni. Il rilascio dell'autorizzazione dipenderà dal raggiungimento di un livello minimo di qualità del servizio, a seconda di vari parametri tra cui la concentrazione di attività già presenti, la distanza tra loro, la vicinanza a luoghi sensibili (ospedali, Rsa e così via), l'orario di apertura, eventuali dehors, steward e personale dedicato ai clienti, l'attenzione ai più fragili per quanto riguarda il lavoro e l'accessibilità.

"Grazie a un percorso collaborativo e condiviso, dopo numerosi confronti anche con i consiglieri di maggioranza e opposizione e con le associazioni di categoria, che ringrazio, abbiamo approvato questo regolamento che la città attende da 12 anni. Un regolamento che guarda al futuro e a uno sviluppo più equilibrato e sostenibile della città", ha commentato Alessia Cappello, assessora alle attività produttive.