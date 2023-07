Premio illustratori tarantasio 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il settore Cultura della Città di Paullo (MI) ha recentemente pubblicato il bando della nuova edizione del Premio Illustratori Tarantasio, il concorso di arti illustrativo-figurative ideato nel 2018 che, di anno in anno, continua a coinvolgere un numero sempre maggiore di artisti su tutto il territorio nazionale. In questa sesta edizione gli illustratori dovranno cimentarsi con l’interpretazione del tema “Fuori dall’ordinario”, tratto dall’omonima opera dello scrittore Francesco Bertelli (Giovane Holden Edizioni, 2021), lasciandosi guidare - come sempre - dalle sensazioni suscitate dal titolo del romanzo, ma non dai contenuti della storia. La scelta della tecnica è libera. Il termine per presentare le opere scadrà lunedì 9 ottobre 2023, dopodiché verranno selezionate le illustrazioni che parteciperanno alla mostra temporanea presso lo spazio espositivo del Comune di Paullo. Tra queste, ne verranno scelte due da premiare con un primo premio di 1.000 € e, grande novità rispetto alle edizioni precedenti, con un secondo premio di 200 €. Per informazioni, sono attivi la casella di posta premioillustratoritarantasio@comune.paullo.mi.it e i profili "Premio Illustratori Tarantasio" su Facebook e "premio_tarantasio" su Instagram.