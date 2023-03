“Progetti del cuore” per il comune di trezzo sull’adda

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si è tenuta sabato 18 marzo, alle 11, presso la sede del Comune di Trezzo sull’Adda, la cerimonia ufficiale d'inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto per persone che vivono in stato di necessità di cui si occuperà il Comune, da sempre impegnato nel sociale e a offrire un sostegno a chi vive in stato di difficoltà, fornendo assistenza in termini di accompagnamento a chi si trova a convivere con problemi legati alla disabilità. Organizza servizi di trasporto per persone che necessitano di accompagnamento protetto da e verso altri luoghi (es. da e per il domicilio, strutture di riabilitazione). Progetti del Cuore taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile un nuovo Fiat doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento. Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, si è potuto portare a compimento questa “speciale” missione per la collettività. Il Comune di Trezzo sull’Adda, quindi, avrà a disposizione un prezioso strumento di lavoro a costo zero per continuare a svolgere quotidianamente la propria missione e garantire ad anziani e alle loro famiglie un importante servizio di mobilità gratuita (assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago. ecc…). All’arrivo del mezzo, durante la cerimonia d'inaugurazione, era presente anche il Sindaco Silvana Centurelli, oltre agli straordinari volontari e le numerose famiglie beneficiarie del servizio con i titolari delle attività sostenitrici. “Il mezzo rappresenta il risultato della collaborazione tra Terzo settore, Pubblica Amministrazione e Settore Privato - spiega il sindaco - che realizza per la collettività risultati significativi. Questo mezzo sarà utilizzato dalla Protezione Civile Comunale che se ne dota per eseguire il percorso di deambulazione di persone in difficoltà per le situazioni di emergenza, ma anche per missioni ordinarie, o per trasporti di profughi ucraini. Il perimetro che copriremo è quello di Trezzo sull’Adda, in caso di necessità, è previsto che venga utilizzato dalla Protezione Civile Comunale di Milano. Potenzialmente girerà per tutta la Lombardia”. Tra i testimonials di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell'impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo. Un immenso GRAZIE a tutti coloro che a vario titolo hanno intrapreso questo viaggio insieme a noi. Da soli possiamo fare poco. Insieme possiamo fare molto.