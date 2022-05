Promenade des dames - L'arpa di Alessandra Ziveri protagonista al tempio valdese il 14 maggio 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 14/05/2022 ore 20:30 al Tempio Valdese di Milano Recital di arpa di Alessandra Ziveri Promenade des Dames Musiche per arpa di compositrici e compositori francesi Questo percorso concertistico vuole portare alla luce alcune composizioni poco conosciute di compositrici e compositori che hanno dedicato parte delle loro opere, e alcuni la loro intera vita, all’arpa donando originali composizioni per il repertorio solistico. PROGRAMMA Annie Challan - Broceliande Alphonse Hasselmans - La Source Claude Debussy - La Fille aux cheveux de lin, Ier Arabesque Germaine Tailleferre - Sonata pour la Harpe Carlos Salzedo - Suite of Dances Louise Charpentier - Rhapsodie La nona stagione di Musica al Tempio (quindici concerti da ottobre 2021 a giugno 2022), ideata da Mimma Guastoni, organizzata dall’ Associazione Musica al Tempio e sostenuta con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, riconferma i principi cardine dell’Associazione: la valorizzazione di nuovi talenti, l’attenzione rivolta ai repertori rari, la condivisione, l’approfondimento del grande repertorio e la formazione. Tutti gli eventi si svolgono di sabato alle 20.30 e hanno come sede il Tempio Valdese di Milano, in via Francesco Sforza 12/A. info@musicaaltempio.it L’ingresso è a offerta libera. Tutti i concerti hanno luogo nel rispetto delle normative anti COVID19.