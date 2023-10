Il nuovo punto pediatrico (gratuito) per minori stranieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS, la Cooperativa Sociale Tempo per l'Infanzia e la Rete QuBi viale Monza, hanno inaugurato il 28 settembre il Punto Pediatrico gratuito nel quartiere Gorla di Milano (Municipio 2), alla presenza delle Istituzioni, Aziende, partner, volontari e famiglie. Il Centro inizierà la sua attività a partire da lunedì 2 ottobre. Attualmente la fase sperimentale del Punto Pediatrico è dedicata solo ai minori in povertà economica e sanitaria nella periferia est di Milano per dare loro sostegno attraverso consulenze pediatriche, momenti di educazione sanitaria e orientamento ai servizi sanitari territoriali. La struttura sanitaria non sostituisce il pediatra di base, ma accompagna i minori nel percorso di assegnazione del pediatra di libera scelta. Il Punto Pediatrico, di circa 50 mq, è stato completamente ristrutturato, ridipinto e arredato, con relativo restyling della cucina, del bagno e dello studio medico con afferente sala di attesa. La cerimonia di inaugurazione è stata aperta dalle referenti della Fondazione Francesca Rava rappresentate da Elisabetta Strada, responsabile progetti Italia, Emanuela Ambreck, coordinatrice In Farmacia per i bambini e Vincenzo Tomaselli, pediatra e volontario, insieme a Silvio Tursi, Presidente Tempo per l’Infanzia. Presenti Lamberto Bertolé, Assessore Welfare e Salute Comune di Milano, Simone Locatelli e Donatella Ronchi, rispettivamente Presidente e Assessore al Welfare del Muncipio 2. La Fondazione Francesca Rava e la Cooperativa Sociale Tempo per l'Infanzia fanno parte da anni nella Rete QuBi Viale Monza e, proprio all'interno di questa Rete, é emerso che molti bambini stranieri senza permesso di soggiorno, sono ancora privi di un'assistenza pediatrica di base continuativa e molti di loro non sono mai stati visitati da un pediatra. I SERVIZI SANITARI OFFERTI DAL PUNTO PEDIATRICO Il Punto Pediatrico vede già la presenza di 3 volontari pediatri della Fondazione Francesca Rava, Vincenzo Tommaselli, Carlo Brambilla e Giacomo Colella, che effettueranno a turno visite pediatriche gratuite ai minori del territorio. - Valutazione delle curve di crescita dei bambini secondo criteri Oms. - Prescrizione farmaci, visite e esami specialistici. - Percorso di orientamento per ottenere la tessera sanitaria e l’assegnazione ad un pediatra di libera scelta, grazie alla sinergia tra lo Sportello Famigliare e la Rete QuBi Viale Monza, che intercettano il bisogno sul territorio. - Raccomandazioni sui percorsi vaccinali obbligatori per l'iscrizione a scuola. - Momenti di formazione e informazione dedicata ai genitori e docenti delle scuole partner della Rete QuBi Viale Monza, relativi alla tutela della salute e alla promozione del benessere psicofisico dei bambini. La realizzazione di questo importante progetto è stata possibile grazie alla preziosa sinergia con le Aziende, da sempre al fianco della Fondazione Francesca Rava anche con il volontariato aziendale. “Siamo orgogliosi della realizzazione del Punto Pediatrico a favore dei bambini in difficoltà socio-economica e a supporto delle loro famiglie nella periferia est di Milano. Per questo ringrazio di cuore le Aziende, i partner e i nostri meravigliosi medici volontari che metteranno la loro professionalità a servizio di tanti minori in difficoltà”, afferma Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava, che ha aggiunto: “Attraverso i suoi progetti tutti orientati al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la Fondazione lavora ogni giorno per contrastare la povertà sanitaria ed economica di miglia di bambini in Italia, in Haiti e nel mondo. Il Punto Pediatrico è, quindi, un altro importante traguardo che diventerà un riferimento per il territorio, sia per le consulenze pediatriche che per momenti di educazione sanitaria e di sensibilizzazione”. Lamberto Bertolé, Assessore Welfare e Salute Comune di Milano: “Il Punto Pediatrico inaugurato oggi rappresenta un esempio di come Milano, in tutte le sue componenti, dalle Istituzioni all’associazionismo, dal tessuto produttivo ai volontari, si prenda cura delle persone più vulnerabili. Un’alleanza ormai consolidata che ribadisce, ancora una volta, l’idea secondo cui non deve esistere un dualismo tra la città dello sviluppo e quella della cura, perché tutti dobbiamo collaborare per garantire un welfare che sostenga chi rischia di rimanere indietro. Lo spazio che oggi apre le porte alla comunità ha esattamente questo obiettivo e per questo siamo molto contenti di essere quì a condividere questo momento con la Fondazione Francesca Rava e con chi ha lavorato perché questo potesse accadere”. Silvio Tursi, Presidente Cooperativa Tempo per l’Infanzia: “L’idea del Punto Pediatrico nasce dalla sinergia con la Fondazione Francesca Rava e dall’esperienze fatta in questi anni con il progetto QuBi Viale Monza che, attraverso l’intercettazione di famiglie in difficoltà nelle scuole e nei luoghi “nascosti” del territorio, ha fatto affiorare un numero importante di bambini senza pediatri per vari motivi, quali innanzitutto la mancanza di permesso di soggiorno o di residenza dei genitori, ma anche problemi di carattere burocratico. Dal 2020 ad oggi le famiglie che si sono rivolte allo sportello famigliare, denunciando queste criticità sono state più di 50, mentre alcune di queste sono riuscite ad aver il pediatra dopo qualche mese ed altre sono ancora in attesa di assegnazione. L’accesso al Punto Pediatrico avviene dopo che le famiglie incontrano le operatrici dello sportello famigliare che raccolgono e analizzano i bisogni, instaurando con il nucleo un rapporto di fiducia”. Si ringrazia Municipio 2 Comune di Milano, Fondazione Vismara, Fondazione Cariplo e la Rete QuBi Viale Monza. Grazie al contributo di Hino Natural Skincare, Viatris, Google, Park Associati, IKEA Italia, Artigo. COME ACCEDERE AL PUNTO PEDIATRICO - I bambini del quartiere Gorla possono accedere al Punto Pediatrico gratuito esclusivamente su appuntamento. - Per prenotazioni rivolgersi allo Sportello Famigliare il lunedì dalle ore 9.30-12.30 in via Sant’Erlembaldo n.2 - quartiere Gorla di Milano (Municipio 2). - Il Punto Pediatrico è aperto il martedì ore 14.00/17.00 e il giovedì ore 9.00/12.00 - Gli orari di apertura sono soggetti a cambiamenti a seconda dei turni del personale medico.