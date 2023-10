Un quartiere di Milano è stato votato tra i più cool del mondo

“Fun fuct: il nome Isola deriva dal fatto che il quartiere era tagliato fuori dal resto di Milano dalla linea ferroviaria che lo costeggia. E prima dell’Expo 2015, molte persone non avrebbero avuto motivo di attraversare quella linea ferroviaria. Sette anni e un’intera riqualificazione dopo, Isola rivendica il titolo di quartiere più cool di Milano”. Questo è il commento della rivista Time Out che ha consacrato Isola come uno dei quartieri più interessanti del mondo. La zona che ospita il bosco verticale e locali come Frida e Deus ex Machina è all’ottavo posto della “40 coolest neighbourhoods in the world”.

In realtà, la riqualificazione del quartiere iniziò nel 2009 con un progetto che prevedeva costruzioni all’avanguardia e vaste aree verdi. Time Out definisce il quartiere come “classica enclave hipster”, ma non solo. La rivista segna il punto comprendendo la caratteristica principale dell’Isola, ovvero l’essere una “casa e bottega” all’interno di una grande città come Milano: “Mantiene il suo cuore locale”.

Diversi i consigli sui luoghi da vedere e i locali in cui fermarsi. Il magazine sostiene che una giornata perfetta all’Isola inizia dalla colazione presso la pasticceria L’Ile Douce di via Lambertenghi per poi passare al pranzo al Deus. Cimitero monumentale, bosco verticale e poi, immancabile, lo shopping. Periodo migliore per visitare l’Isola? Il Salone del mobile, quando la zona si riempie di mostre e spettacoli aperti al pubblico.

Ogni anno Time Out chiede ai lettori di votare i luoghi più belli loro città. 12mila persone, per questa sesta edizione, hanno detto la loro votando i quartieri che tutti dovrebbero vedere. Tra i fattori trainanti le iniziative sociali, gli spazi verdi e la vita di strada. E in effetti l’Isola è proprio il quartiere giusto.