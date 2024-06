Quasi 1000 gli iscritti al 34° trofeo sempione di sabato 13 luglio, vento inclusivo e solidale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO – Un mese ad uno degli eventi podistici più storici ed amati dai milanesi. Sabato 13 luglio, con partenza alle ore 18:30, si svolgerà il 34° Trofeo Sempione, un appuntamento entrato nel cuore degli appassionati della corsa e di chi vuole vivere una giornata di sport agonistico, benessere, socialità, divertimento e anche tanta solidarietà e incluisività. La manifestazione, curata dalla A&C Consulting con la preziosa collaborazione del Road Runners Club Milano e il sostegno di numerose altre realtà istituzionali e non, proporrà un programma di sport inclusivo a 360°. L’evento, che non si era disputato lo scorso 10 marzo a causa delle avverse condizioni meteo che costrinsero gli organizzatori a rinviare per ragioni di sicurezza, ha raccolto già quasi 1000 adesioni, confermandosi come un appuntamento particolarmente sentito dai runner milanesi. Tre le distanze proposte, con partenza e arrivo allestiti all’interno dell’affascinante Arena Civica Gianni Brera: la 10 km competitiva, la 10 km non competitiva e una 5 km non competitiva. Il tracciato di 5 km, senza difficoltà altimetriche e adatto a tutti/e, è disegnato all’interno del Parco Sempione e tra le strade delle due Piazze adiacenti, Piazza Castello e Piazza Sempione. SOLIDARIETÀ E SOSTENIBILITÀ – Lo sport come strumento d’inclusione e occasione per abbracciare la società, senza lasciare nessuno in panchina. Al 34° Trofeo Sempione sarà presente ancora una volta l’Associazione AUS Niguarda che, da 25 anni, sostiene il reparto di Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Niguarda che assiste persone con lesioni al midollo spinale. La raccolta fondi, promossa dall’AUS Niguarda, vuole integrare il percorso di riabilitazione dei pazienti e supportare il reparto con l’introduzione di nuove tecnologie. Sabato 13 luglio alla corsa non competitiva di 5 km vedremo all’opera anche atleti disabili in carrozzina che, per disimpegnarsi al meglio sul percorso meneghino tracciato, adotteranno sulla carrozzina un propulsore monoruota, chiamato triride, fornita dalla Triride Srl, che gli consentirà di muoversi in tutta sicurezza. Inoltre, grazie agli amici di Vegan Power Team e della Compagnia della Polenta, sarà promossa l’iniziativa Doppio Nodo. Tutti coloro che hanno un paio di scarpe da running che non usano ma in buono stato, potranno consegnarle, dopo averle lavate, allo stand dedicato. Le scarpe potranno così avere una nuova vita ai piedi di coloro che ne hanno bisogno. Il Trofeo Sempione non è solo sport, ma molto di più: solidarietà, inclusione e attenzione all’attualità. ISCRIZIONI ONLINE E NON SOLO – Consolidato come le iscrizioni stiano proseguendo a ritmo serrato, chi desidera potrà acquistare il proprio pettorale ONLINE, fino alle 24:00 di giovedì 11 luglio, cliccando a questo link ISCRIZIONI. Chi non riuscirà ad assicurarsi un pettorale entro quella data, potrà, unicamente per le due gare non competitive, iscriversi al Villaggio Gara dell’Arena Civica, sabato 13 luglio dalle 14:00 alle 18:00. Si ricorda, inoltre, di scrivere all’indirizzo barbara@aecsas.net per richiedere eventuali convenzioni per società sportive e gruppi numerosi. Il Villaggio, sabato 13 luglio, sarà il luogo destinato anche al ritiro del kit gara e ospiterà gli stand degli sponsor e delle realtà che, affiancando A&C Consulting e Road Runners Club Milano, rendono possibile lo svolgimento del 34° Trofeo Sempione.