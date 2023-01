Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“RenA.I.ssance. Painting and Artificial Intelligence”, questo il titolo dell’esposizione curata da Artrust con la collaborazione di Andrea Ceresa, inaugura un filone inedito nella produzione di Ravo che – fermi restando i cardini distintivi del suo stile, ovvero la pittura spray e il classicismo – lo ha portato a confrontarsi non più con i grandi maestri del passato, ma con una nuova entità generatrice di arte: l’Intelligenza Artificiale: «Oggi sono numerose le Intelligenze Artificiali generative, in particolare quelle che creano immagini a partire da una semplice descrizione testuale – afferma Andrea Ceresa – e questo ovviamente suscita sentimenti contrastanti che vanno dall’euforia, alla diffidenza, sino alla paura. Già in passato, l’avvento della fotografia e del cinema avevano messo in discussione il ruolo degli artisti come unici “produttori di immagini”. Tuttavia, nulla è stato sin qui così potente e rivoluzionario come l’avvento della macchina che può trasformare in immagine qualsiasi fantasia». Riflessioni che hanno spinto Ravo a sviluppare una propria piattaforma di intelligenza artificiale, ad utilizzo esclusivo – denominata “Inelegans” – i cui risultati sono il preludio di questa prima mostra presso Artrust. «Le opere che saranno esposte – aggiunge Andrea Ravo Mattoni – siano esse ritratti, nature morte o paesaggi, appariranno all’occhio dell’osservatore come plausibili nella loro essenza rinascimentale e classica, anche se con alcuni dettagli insoliti. In realtà, quelle immagini sono interamente create dall’Intelligenza Artificiale. Quello che faccio poi, è quello che facevo anche prima: riportarle sulla tela attraverso la bomboletta. Prima copiavo Michelangelo e Caravaggio, ora copia la macchina-artista». «Tutto questo sembrerebbe sancire la morte della pittura, dell’illustrazione, della fotografia e della grafica – conclude Patrizia Cattaneo Moresi, Direttrice di Artrust – ma questa mostra vuole proprio dimostrare il contrario. Sarà infatti l’occasione per comprendere quali possibilità di rinascita hanno gli artisti, in quanto esseri umani creativi, dopo l’avvento della Intelligenza Artificiale: sarà il manifesto di un vero e proprio Rinascimento Artificiale». La mostra sarà visitabile dal 1° febbraio al 28 aprile, dal mercoledì al venerdì, dalle 10 alle 18, con ingresso libero e gratuito. Aperture straordinarie: 18 febbraio, 18 marzo, 22 aprile. Per maggiori informazioni: www.artrust.ch/renaissance Per foto ad alta risoluzione o altro materiale, si prega di contattare l'Ufficio Stampa. ANDREA RAVO MATTONI Andrea Mattoni è nato a Varese nel 1981 in una famiglia di artisti. Le sue prime esperienze come writer risalgono al 1995, con il nome d'arte Ravo. Si iscrive poi all'Accademia di Belle Arti di Brera, dedicandosi alla pittura a olio e acrilico su tela. Nel 2003 crea e fonda lo spazio THE BAG ARTFACTORY nel quartiere Bovisa di Milano, vero e proprio polo di attrazione per writer e artisti. Approfondisce la sua ricerca pittorica e contemporaneamente recupera il suo lavoro a spray: nel 2016 avvia il progetto "recupero della classicità nel contemporaneo" con la riproduzione a spray di quadri d'arte classica su grandi pareti. Nel 2019 partecipa alla cerimonia per il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci ad Amboise, alla presenza dei presidenti Macron e Mattarella. Nel 2021 lancia il progetto "La Cattedrale" a Somma Lombardo, un'ex fabbrica abbandonata trasformata in un luogo di incontro e creatività. ANDREA CERESA Andrea Ceresa è nato a Varese nel 1995. Dopo il diploma di liceo linguistico, studia filosofia a Bologna e poi arti visive allo IUAV di Venezia dove si laurea a marzo 2022 con una tesi dal titolo “Intelligenza artificiale e stupidità umana”. A febbraio 2022 organizza e cura 6 Pittori, un’esposizione sull’isola della Giudecca a Venezia con sei artisti internazionali. A ottobre, mentre frequenta il corso di Type Design Expandend presso la Bauer di Milano, collabora con Spectrum per E.P.A.R., un’esposizione di Hood14 supportata da The North Face. È curatore de ”La Cattedrale” di Somma Lombardo. INELEGANS La piattaforma di intelligenza digitale Inelegans (dal latino, inelegante, senza grazia, senza arte) è un progetto di Andrea Ravo Mattoni, sviluppato in collaborazione con Nicola Moresi, CEO dell’azienda informatica ticinese Moresi.com. La piattaforma, rispetto ad altre realtà simili presenti sul mercato, è stata creata per l’utilizzo esclusivo da parte dell’artista. È lui stesso, infatti, a nutrire la piattaforma con immagini di proprio gradimento, che andranno poi a comporre quell’insieme di dati strutturati (il dataset) che saranno letti, interpretati ed elaborati – in forma di nuove immagini - dall’algoritmo. In questo modo, l’intelligenza umana e creativa di Ravo mantiene il controllo sull’intelligenza puramente esecutiva della macchina, affinché i risultati da essa generati siano in linea con la sua visione artistica, il suo stile espressivo, i suoi riferimenti culturali.