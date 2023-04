Sabato 15 aprile l’ “urgenza tour” del cantautore dalen farà tappa al castelletto music di settimo milanese (Mi)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domani l’“Urgenza tour” del cantautore calabrese Dalen farà tappa al Castelletto Music - Settimo Milanese (MI) (ore 21.30, ingresso libero – Via Guglielmo Reiss Romoli, 21). Le prossime date saranno a Venezia, Verona, Vicenza, Reggio Calabria e Brescia. 15 aprile - Castelletto Music - Settimo Milanese (MI) 16 aprile -Trotter della Darsena - Milano 22 aprile - Radio Base - Marghera (VE) 26 aprile - Infame - Verona 27 aprile - Al Vapore - Marghera (VE) 28 aprile - Enoteca Palladio - Arzignano (VI) 5 maggio - Garden Irish Pub - Cittanova (RC) 6 maggio - Istituto Mario La Cava - Bovalino 12 maggio - La sosta pub - Villa San Giovanni (RC) 23 maggio - Circus mad hope - Darfo Boario Terme (BS). Il cantautore presenterà "Crotone", primo singolo di Dalen, un vero e proprio manifesto del cantautore e polistrumentista calabrese che con questo brano, uscito in occasione del ricordo, a distanza di 26 anni, della violenta inondazione del 14 ottobre 1996 che distrusse Crotone e causò la morte di sei persone, scatta una fotografia di anni di alluvioni che continuano a colpire gli abitanti della città calabrese: “è un giorno particolarmente triste per Crotone e per tutti quelli che in un lampo, hanno visto un’alluvione ingoiare la propria città.. " ‘Crotone’ è tra le prime tre-quattro canzoni che ho scritto a novembre 2020 – racconta Dalen - accompagnata dal senso d’impotenza e dalla rabbia di essermi trovato nel mezzo di un allagamento di un quartiere, durante un normale giorno di pioggia: ho visto una signora che non riusciva ad attraversare la strada perché aveva l’acqua fino alle ginocchia, due buste della spesa in mano e, stava cercando di andare a casa, così è nata. Crotone è una canzone nata nell’acqua, è figlia del liquido amniotico della città di Crotone, il liquido amniotico di quell’alluvione che ha causato un sacco di problemi e, che genera quel senso di enorme impotenza all’interno dell’immaginario collettivo di chi vive quel luogo, rendendo difficile levare “il marchio” sia per chi guarda Crotone che per chi la vive». Quella di Dalen è musica d’urgenza: “Ci sono storie nel mondo che hanno l'urgenza di essere raccontate, altrimenti rischierebbero di essere seppellite nell’anonimato. Le mie canzoni nascono in un modo e per un moto improvviso – spiega l’artista -. Vedo delle cose, sento delle emozioni, scrivo una canzone. Come per "Crotone", altre vicende anche geograficamente molto lontane da me mi hanno toccato immediatamente allo stesso modo; così ho preso la penna e ho scritto, ho abbracciato la chitarra e ho cominciato a cantare le prime parole, le prime frasi. Il brano, scritto e cantato da Dalen (chitarre e basso) e accompagnato da Paolo Zanetti alle chitarre), è stato registrato presso il Gastro Studio, Cotronei (KR) di Matteo Costantino e il Boom Box Studio, Milano (MI) di Mauro Tondini. Mix & Master di Sergio Bianchi, Milano (MI) DALEN è un cantante polistrumentista. Il suo primo singolo, “Crotone”, esce il 14 Ottobre 2022, ed è un manifesto sulla condizione del sud Italia. Arriva primo per voto popolare, su 803 artisti da tutta Italia, alle semifinali di Musica contro le Mafie, concorso per partecipare a Uno Maggio Taranto 2023. Apre il Premio Letterario Caccuri con un concerto che precede la presentazione del nuovo saggio sull'antimafia, scritto dal Procuratore della Repubblica, Dott. Nicola Gratteri. Durante il Festival di Sanremo 2023, fa un tour promozionale di concerti e interviste a Casa Sanremo e nelle Radio regionali e nazionali del circuito del Festival. Per la RAI è autore e conduttore di un documentario andato in onda su Geo. Collabora con i musicisti della Notte della Taranta. Durante i suoi tour, oltre che in Italia, si esibisce in diverse capitali europee. Tra gli altri, collabora con, apre i concerti di: Alex Britti, Brunori Sas, Matia Bazar, Joe Bastianich, Raiz (Almamegretta). Dalen è musica d'urgenza. LINK SOCIAL Facebook https://www.facebook.com/dalenmusic/ Instagram https://www.instagram.com/dalen_music/ YouTube https://youtube.com/channel/UC0IGgrMO3pVhJpaOsGTZwsg Palermo, 11 aprile 2023 Resp. Comunicazione: Gabriele Lo Piccolo – info@gabrielelopiccolo.it - 3204424268 Domani l’“Urgenza tour” del cantautore calabrese Dalen farà tappa al Castelletto Music - Settimo Milanese (MI) (ore 21.30, ingresso libero – Via Guglielmo Reiss Romoli, 21). Le prossime date saranno a Venezia, Verona, Vicenza, Reggio Calabria e Brescia. 15 aprile - Castelletto Music - Settimo Milanese (MI) 16 aprile -Trotter della Darsena - Milano 22 aprile - Radio Base - Marghera (VE) 26 aprile - Infame - Verona 27 aprile - Al Vapore - Marghera (VE) 28 aprile - Enoteca Palladio - Arzignano (VI) 5 maggio - Garden Irish Pub - Cittanova (RC) 6 maggio - Istituto Mario La Cava - Bovalino 12 maggio - La sosta pub - Villa San Giovanni (RC) 23 maggio - Circus mad hope - Darfo Boario Terme (BS). Il cantautore presenterà "Crotone", primo singolo di Dalen, un vero e proprio manifesto del cantautore e polistrumentista calabrese che con questo brano, uscito in occasione del ricordo, a distanza di 26 anni, della violenta inondazione del 14 ottobre 1996 che distrusse Crotone e causò la morte di sei persone, scatta una fotografia di anni di alluvioni che continuano a colpire gli abitanti della città calabrese: “è un giorno particolarmente triste per Crotone e per tutti quelli che in un lampo, hanno visto un’alluvione ingoiare la propria città.. " ‘Crotone’ è tra le prime tre-quattro canzoni che ho scritto a novembre 2020 – racconta Dalen - accompagnata dal senso d’impotenza e dalla rabbia di essermi trovato nel mezzo di un allagamento di un quartiere, durante un normale giorno di pioggia: ho visto una signora che non riusciva ad attraversare la strada perché aveva l’acqua fino alle ginocchia, due buste della spesa in mano e, stava cercando di andare a casa, così è nata. Crotone è una canzone nata nell’acqua, è figlia del liquido amniotico della città di Crotone, il liquido amniotico di quell’alluvione che ha causato un sacco di problemi e, che genera quel senso di enorme impotenza all’interno dell’immaginario collettivo di chi vive quel luogo, rendendo difficile levare “il marchio” sia per chi guarda Crotone che per chi la vive». Quella di Dalen è musica d’urgenza: “Ci sono storie nel mondo che hanno l'urgenza di essere raccontate, altrimenti rischierebbero di essere seppellite nell’anonimato. Le mie canzoni nascono in un modo e per un moto improvviso – spiega l’artista -. Vedo delle cose, sento delle emozioni, scrivo una canzone. Come per "Crotone", altre vicende anche geograficamente molto lontane da me mi hanno toccato immediatamente allo stesso modo; così ho preso la penna e ho scritto, ho abbracciato la chitarra e ho cominciato a cantare le prime parole, le prime frasi. Il brano, scritto e cantato da Dalen (chitarre e basso) e accompagnato da Paolo Zanetti alle chitarre), è stato registrato presso il Gastro Studio, Cotronei (KR) di Matteo Costantino e il Boom Box Studio, Milano (MI) di Mauro Tondini. Mix & Master di Sergio Bianchi, Milano (MI) DALEN è un cantante polistrumentista. Il suo primo singolo, “Crotone”, esce il 14 Ottobre 2022, ed è un manifesto sulla condizione del sud Italia. Arriva primo per voto popolare, su 803 artisti da tutta Italia, alle semifinali di Musica contro le Mafie, concorso per partecipare a Uno Maggio Taranto 2023. Apre il Premio Letterario Caccuri con un concerto che precede la presentazione del nuovo saggio sull'antimafia, scritto dal Procuratore della Repubblica, Dott. Nicola Gratteri. Durante il Festival di Sanremo 2023, fa un tour promozionale di concerti e interviste a Casa Sanremo e nelle Radio regionali e nazionali del circuito del Festival. Per la RAI è autore e conduttore di un documentario andato in onda su Geo. Collabora con i musicisti della Notte della Taranta. Durante i suoi tour, oltre che in Italia, si esibisce in diverse capitali europee. Tra gli altri, collabora con, apre i concerti di: Alex Britti, Brunori Sas, Matia Bazar, Joe Bastianich, Raiz (Almamegretta). Dalen è musica d'urgenza. LINK SOCIAL Facebook https://www.facebook.com/dalenmusic/ Instagram https://www.instagram.com/dalen_music/ YouTube https://youtube.com/channel/UC0IGgrMO3pVhJpaOsGTZwsg Palermo, 12 aprile 2023 Resp. Comunicazione: Gabriele Lo Piccolo – info@gabrielelopiccolo.it - 3204424268