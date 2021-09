Sabato 4 settembre Avis regionale Lombardia organizza il convegno “Pnrr: quali prospettive per Avis?”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“PNRR: Quali prospettive per Avis?”: è questa la domanda a cui cercherà di rispondere il convegno organizzato da Avis Regionale Lombardia per il prossimo sabato 4 settembre. Un incontro in presenza (che verrà trasmesso anche online sulla piattaforma Zoom, al link che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui: https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, alle ore 9:30 presso la sede dell’Associazione in L.go Volontari del Sangue, 1, Milano, che vede susseguirsi interventi di personalità di rilievo e attraverso i quali si analizzeranno e approfondiranno gli aspetti che interessano il Terzo Settore del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), documento di rilevanza centrale per le attività sociali del Paese e della Lombardia in particolare. Il convegno ha l’obiettivo di presentare il PNRR in termini generali, fornendo sia una panoramica complessiva del documento, sia favorendo una riflessione sui possibili spazi di intervento per il mondo del volontariato che, da sempre, vede Avis Lombardia in prima linea nel promuovere azioni a livello sociale e di sviluppo per i territori e le comunità. A seguito dell’introduzione del Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi, il convegno prenderà il via con l’intervento dell’Avvocato Mario Araneo (Studio Legale Associato “Spalla e Araneo”), esperto giurista, che andrà a toccare i contenuti del PNRR di più stretto interesse per il mondo del volontariato e del Terzo Settore. L’evento proseguirà con l’intervento, di carattere più istituzionale e politico, della Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, che affronterà progetti e prospettive d’azione della Regione. Al termine del saluto istituzionale del Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, sarà il momento di una riflessione tecnica, per approfondire i progetti di intervento proposti sul territorio dalle istituzioni locali, ad opera del Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva. Infine, a conclusione del convegno, un intervento che tratterà gli aspetti di interesse del PNRR in ambito di organizzazione del Sistema Sanitario, tenuto dal Dott. Claudio Zanon, Direttore Scientifico di “Motore e Sanità”. “Da sempre – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – la nostra Associazione è in prima linea nel promuovere azioni di intervento sociale e di sviluppo per i territori e le comunità. Con questo convegno vogliamo trovare un ulteriore modo per favorire la ripresa della Regione e del Paese. Infatti, la vocazione che contraddistingue i nostri volontari è quella di fare del bene per la comunità, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. L’auspicio è che questo incontro e gli interventi delle personalità coinvolte riescano a fare chiarezza sulle prossime azioni da intraprendere”. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in duplice modalità, in presenza presso la sede di Avis Regionale Lombardia (con l’obbligo di Green Pass) e online sulla piattaforma Zoom, al link che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui: https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, al fine di consentire la partecipazione ad un pubblico il più ampio possibile.