Salone del mobile 2022: il 40% dei visitatori viene dall’italia, per un viaggio all’insegna del Design

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più importanti e aspettati della stagione: il Salone del Mobile. Giunta alla sua sessantesima edizione, la manifestazione dedicata al design e all’arredamento animerà dal 7 al 12 giugno le strade della città con eventi, mostre ed esposizioni che attireranno tantissimi appassionati e non, soprattutto dall’Italia. L’attesa che si respira nell’aria è confermata anche da eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa, registrando che più della metà dei visitatori italiani (il 51%) ha prenotato con almeno un mese di anticipo, a differenza del 24% che ha deciso di partire a ridosso dell’evento (da 6 a 20 giorni prima). Ma da dove arrivano i turisti della Design Week? Soprattutto dall’Italia (il 40%) in particolare da Napoli, Catania e Bari; mentre gli stranieri provengono dalla Spagna (23%), seguita dalla Germania (13%) e infine dal Regno Unito (10%). Per quest’anno oltre a festeggiare un compleanno a cifra tonda, il Salone si concentra su innovazione e creatività per disegnare il futuro dell'abitare, temi che hanno aumentato l’interesse e l’attenzione del pubblico, tanto che il 44% dei visitatori ha scelto di soggiornare per almeno 3 o 4 giorni per avere anche il tempo per scoprire le bellezze del dinamico capoluogo lombardo. Provenienza dei turisti italiani per la design week Napoli Catania Bari Lamezia Terme Brindisi Provenienza dei turisti stranieri per la design week Spagna Germania UK Francia Portogallo Metodologia Prenotazioni effettuate sui siti di eDreams ODIGEO dal 1° gennaio 2022 al 27 maggio 2022 per viaggiare dal 6 giugno al 12 giugno 2022.