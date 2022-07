Consegna gratuita farmaci in 89 LloydsFarmacia milanesi per luglio-agosto

LloydsFarmacia rinnova e conferma il servizio - attivabile da App Lloyds - di consegna gratuita di farmaci e parafarmaci a domicilio, per tutti, su 89 LloydsFarmacia della provincia di Milano, per i mesi estivi di luglio e agosto. Sono oltre 14mila le consegne effettuate da gennaio 2022 ad oggi a livello nazionale, di cui 7.000 nella provincia di Milano, a dimostrazione dell’apprezzamento del servizio da parte dei cittadini.

Da oggi fino a tutto agosto, sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito. Sono ad oggi in totale 200 le Farmacie Lloyds che offrono il servizio (qui il link).

Le modalità di accesso al servizio, attraverso App Lloyds, ne agevolano e incentivano l’utilizzo, in piena comodità e praticità da casa, nei mesi più caldi dell’anno. Il servizio è operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia. I vettori dedicati alla consegna sono tuttora tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.

“Come LloydsFarmacia, sentiamo da sempre l’esigenza di essere concretamente vicini alle persone, non solo con il nostro lavoro quotidiano in farmacia, ma con l’interazione costante con il territorio e con sempre nuovi servizi, che facilitino l’accesso alle cure, alla salute e al benessere. Lo abbiamo fatto e lo facciamo, in particolare per le fragilità crescenti. Abbiamo di recente varato, fra l’altro, servizi di accessibilità al nostro sito e-commerce e al nostro blog, per le persone con disabilità fisiche e cognitive. Anche in questi primi giorni di luglio sono diversi e importanti gli argomenti di preoccupazione generale. Oggi più che mai, mettere a disposizione servizi come la consegna gratuita a domicilio, può semplificare l’accesso alle terapie, in questa caldissima estate, in particolare per gli anziani e le persone in condizioni di fragilità. È la strada che abbiamo scelto di percorrere, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, incentivando quanto più possibile percorsi personalizzati di prevenzione e aderenza alla terapia”, è il commento di Domenico Laporta, amministratore delegato LloydsFarmacia.