Grandi alberghi ed esercizi commerciali di zona stazione insieme per Avis milano, oltre 30 donatori (molti dei quali nuovi) per la giornata di donazione

Più di 20 persone, cittadini e dipendenti di grandi alberghi ed esercizi commerciali aderenti a Centrale District, hanno donato il sangue oggi grazie alla collaborazione tra CD e Avis Milano. Per tutta la mattina un’autoemoteca di Avis Milano è stata a disposizione dei cittadini che voluto donare il sangue in un momento, l'estate, davvero critico per la raccolta. “Un altro passo avanti per costruire un’identità e una percezione del quartiere di Stazione Centrale diversa dallo stereotipo – commenta Maurizio Naro, presidente di Centrale District. “Gli appelli del personale medico e sanitario sulla carenza di sangue sono purtroppo molto frequenti soprattutto in estate – spiega Camilla Doni proprietaria del Best Western Hotel Madison, nel board operativo di Centrale District – Oltre agli obiettivi di donazione che ci stiamo impegnando a raggiungere, lo scopo dell’iniziativa è portare la salute e la solidarietà “a domicilio”, facilitando e normalizzando un gesto semplice che ancora molte persone non conoscono o non considerano a portata di mano”. Alessandra Pagano, General Manager di The Westin Palace Milan: "Abbiamo portato avanti una campagna di comunicazione interna che ha dato grandi soddisfazioni".