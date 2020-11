ForestaMi: piantare 3 milioni di alberi nel Milanese. Intesa Sanpaolo sostiene il progetto

Piantare 3 milioni di alberi nel territorio della Città metropolitana di Milano - moltiplicando il numero delle piante lungo strade, piazze e cortili, sui tetti e sulle facciate delle nostre case - è il modo più efficace, economico e coinvolgente per rallentare il riscaldamento globale, ridurre i consumi energetici, ripulire dalle polveri sottili l’aria che respiriamo, migliorando il benessere dei cittadini.

"Forestami" è un progetto ambizioso che vuole coinvolgere tutti i cittadini che vivono e amano la Città metropolitana di Milano per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Persone fisiche, enti pubblici, associazioni e aziende private: insieme per contribuire con azioni che abbiano impatto positivo sul proprio futuro e su quello delle generazioni a venire (qui tutti i particolari).

Anche Intesa Sanpaolo l'ambizioso progetto, che ha l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030.