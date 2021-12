Giuseppe Lauria Pinter è il nuovo direttore scientifico del Besta

Giuseppe Lauria Pinter è stato nominato direttore scientifico dell'Irccs istituto neurologico 'Carlo Besta' di Milano. Neurologo, già vicedirettore scientifico e direttore del dipartimento di neuroscienze cliniche, nei giorni scorsi Lauria Pinter ha ricevuto la nomina dal ministero della salute per i prossimi 5 anni, dopo aver ricoperto, negli ultimi sei mesi, l'incarico di direttore scientifico ad interim.

Fino ad oggi direttore del dipartimento di neuroscienze cliniche del Besta e direttore dell'unità operativa complessa neurologia 3 - neuroalgologia, Lauria Pinter, 56 anni, dal 2018 è ordinario di neurologia all'università Statale di Milano ed editor-in-chief del 'Journal of the peripheral nervous system dal 2018, oltre che revisore per numerose riviste scientifiche.

"Mi complimento a nome di tutto l'Istituto con il professor Lauria Pinter per il nuovo incarico - ha dichiarato il presidente dell'Irccs Carlo Besta, Andrea Gambini -. Negli anni abbiamo avuto modo di apprezzare le capacità professionali e umane del professore nel suo lavoro come clinico; sono certo che la nomina che gli è stato conferita permetterà al nostro Istituto di continuare a incrementare l'attività di ricerca e di raggiungere sempre più alti livelli di eccellenza a livello nazionale e internazionale".