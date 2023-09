Si dimette anche l'ultimo dottore: il paese resta senza medico di base

A Bellinzago Lombardo, comune del milanese con 3.812 abitanti, è emergenza medici di base, un problema che sta interessando molti comuni italiani e che costringe i cittadini delle diverse municipalità a rivolgersi a paesi limitrofi. L’ultima, in ordine di tempo, a rassegnare le dimissioni è stata la dottoressa Ana Louisa Andreescu, come comunicato sia sul sito ufficiale del comune di Bellinzago Lombardo, sia sulla pagina Facebook del sindaco.

L'amministrazione evidenzia il proprio impegno per la risoluzione del problema, sottolineando di essere in contatto con l’Asst Melegnano e Martesana per la ricerca di un sostituto urgente della dottoressa per la presa in carico dei suoi pazienti.

A commentare la vicenda anche il sindaco, Michele Avola, che in una nota su Facebook afferma: “Il problema sta travolgendo (da tempo, ormai) molti comuni. Ora tocca a noi. Purtroppo. Ci auguriamo che Regione Lombardia intervenga. E presto. Non si possono lasciare pazienti spesso fragili e anziani da soli. O costretti a fare chilometri per andare dal dottore”.

Diversi i commenti dei cittadini sotto il post che si dicono preoccupati per la situazione. Come evidenzia anche il primo cittadino, non si tratterebbe di un problema di ambulatorio comunale, ma di carenza di personale medico a livello regionale e nazionale. L’Asst annuncia l’indizione di un bando pubblico per l’assunzione di nuovi medici di base per il comune di Bellinzago Lombardo.