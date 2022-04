Nasce Onco-tech-lab: il centro di ricerca di Politecnico e Ieo

Unire il know-how del Politecnico di Milano nell’intelligenza artificiale, nella robotica e nelle tecnologie d’avanguardia di ingegneria tissutale e le conoscenze dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) nelle scienze della vita. È questo l'obiettivo dell'accordo quadro siglato dai due colossi milanesi, accordo che ha portato alla costituzione del centro di ricerca congiunto "Onco-tech-lab, modeling and applications for human health".

Si tratta di una piattaforma che integra risorse umane, strumentali e logistiche dei due partner per aumentare la massa critica e la qualità della ricerca, allargando di conseguenza il perimetro dell’accesso ai bandi, ai finanziamenti e ai programmi nazionali e internazionali per entrambe le istituzioni. L’area principale dell’accordo riguarda l’oncologia, alla quale si aggiungono altre discipline: ematologia, immunologia, endocrinologia, gastroenterologia, trapiantologia e diagnostica per immagini.

"Per Ieo l’obiettivo dell’accordo è anche quello di sviluppare una nuova cultura della ricerca, che abbracci lo sviluppo tecnologico delle scoperte - ha spiegato Roberto Orecchia, Direttore Scientifico dello Ieo -. Significa in sostanza passare dalla tradizionale logica basata su scoperta e pubblicazione dei dati, alla nuova logica di applicazione concreta dei prodotti della ricerca. È difficile per un ricercatore di laboratorio pensare alla ricerca anche in termini di brevetti o start-up. Tuttavia questa evoluzione è oggi imprescindibile per incrementare 'la macchina della ricerca'. La tecnologia gioca un ruolo fondamentale: oggi la ricerca biomedica non si può più alimentare da sola, ma ha bisogno di un anello tecnologico intorno a sé, che le permetta di svilupparsi in modelli e applicazioni per la salute - ha proseguito Orecchia -. Attualmente questo ruolo è svolto da diversi incubatori e start-up che ruotano intorno a IEO. L’accordo con il Politecnico ci permetterà di avere un unico partner di riferimento, capace di partecipare e contribuire all’intero processo di ricerca, dall’ipotesi all’ applicazione".

"L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la sinergia tra ricerca biomedica e tecnologia sia la strategia vincente per mettere a sistema competenze diverse e sviluppare un linguaggio comune a supporto della ricerca e della formazione - ha puntualizzato Guido Baroni, professore di ingegneria biomedica del Politecnico e coordinatore del centro di ricerca congiunto -. Questo è il modello implementato in Onco-tech-lab, un volano multidisciplinare per trasferire nella realtà della cura del paziente le scoperte scientifiche in modo sempre più efficiente".