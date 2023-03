154mila euro per la 'Sala dei sogni' all'ospedale Buzzi

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022, i clienti di Banca Mediolanum che hanno sottoscritto uno dei prodotti abbinati all’iniziativa “Insieme, diamo ai piccoli eroi un superpotere in più” hanno contribuito attivamente alla raccolta fondi di Fondazione Mediolanum a favore di tre associazioni impegnate nell’ambito delle cure pediatriche. Grazie a questa iniziativa, Banca Mediolanum ha devoluto 154mila euro a Fondazione Buzzi per l’ospedale dei Bambini con l’obiettivo di sostenere, unendo le forze, i piccoli in un momento difficile. Con questo contributo, Fondazione Buzzi realizzerà una sala di addormentamento, o Sala dei Sogni, attrezzata per accogliere i pazienti e i loro genitori prima dell'ingresso nelle sale operatorie del nuovo Padiglione per le Emergenze ora in costruzione.

"Per i bambini un intervento in sala operatoria e? un viaggio davvero speciale, che non può avvenire con le modalità riservate agli adulti. Per questo li accompagniamo con un racconto, in una Sala accogliente e confortevole, assistiti da Specialisti Pediatrici e con la presenza costante dei loro affetti, in modo che possano addormentarsi e poi risvegliarsi serenamente", si legge in una nota.

Bambini curati meglio

Oggi la richiesta di interventi chirurgici, anche di alta complessità, presso l’ospedale Buzzi è sempre più alta e ciò comporta che, a volte, i tempi di attesa, per gli interventi chirurgici minori e non urgenti, si possano dilatare. È dimostrato che i bambini in condizioni gravi curati negli ospedali pediatrici a loro dedicati hanno il 33% di possibilità in più di guarigione. Alla luce di ciò, Fondazione Buzzi intende allestire sei nuove sale operatorie, nonché una sala di sedazione e una di risveglio, quest’ultime importantissime per recuperare senza conseguenze traumatiche. La sala di sedazione e? un passaggio cruciale, in quanto e? il luogo dove vengono preparati tutti i piccoli pazienti che devono entrare nelle sale operatorie, accompagnati dai loro genitori. Deve essere una sala perfettamente attrezzata con letti, monitor e attrezzature all’avanguardia, a disposizione del personale specialista pediatrico. In questa sala si preparano i bambini a fare un avventuroso viaggio in serenità e senza traumi.

5.500 interventi in 3 sale operatorie

Ogni anno al Buzzi si effettuano oltre 5.500 interventi chirurgici in 3 sale operatorie, la cui tecnologia, in costante evoluzione, necessita di continuo aggiornamento, per poter offrire le migliori cure a tutti i bambini che ne hanno bisogno. L’impegno di Fondazione Buzzi e? quello di contribuire alla costruzione del Nuovo Grande Buzzi, una struttura attrezzata capace di rispondere a tutte le emergenze, contribuendo cosi? a creare un hub pediatrico, in risposta a una società in continua evoluzione. La nuova Sala dei Sogni potrà accogliere 16.600 bambini l’anno.

Sara Doris, vicepresidente Banca Mediolanum e Presidente Fondazione Mediolanum, ha detto: “Questo progetto solidale è una delle azioni che la Banca ha messo in campo dal 2019 per rispondere in modo concreto ai tanti bisogni delle famiglie, in continuità con i valori che Banca e Fondazione perseguono da anni. Grazie ai clienti della Banca abbiamo potuto dare anche noi il nostro contributo all’Ospedale Buzzi, per il progetto della sala dei sogni dedicata ai piccoli pazienti che devono affrontare un’esperienza più grande di loro. Quella con il Buzzi è un’amicizia che prosegue da anni ed è la testimonianza concreta di come insieme si riesca a dare maggior forza al circolo del bene”.

“Siamo molto grati di questo evento organizzato dalla Fondazione Buzzi in collaborazione con Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum ed a quanti hanno contribuito alla realizzazione di una Sala dei Sogni del Nuovo Grande Buzzi, che consentirà all’Ospedale dei Bambini della nostra ASST di essere dotato di un ambiente di addormentamento attrezzato per accogliere i bambini e i loro genitori prima dell’ingresso nelle sale operatorie - dichiara Alessandro Visconti, Direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco -. Questa ulteriore iniziativa di solidarietà, che si aggiunge alla generosità che già il Gruppo Mediolanum ha dimostrato nei confronti della nostra Azienda durante il drammatico periodo della pandemia, evidenzia quanto sia preziosa la collaborazione tra imprese private, enti del terzo settore ed istituzioni pubbliche”.