Salute. Iardino (the bridge): “sanità lombarda di eccellenza, riferimento in italia e all’estero”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“La sanità in Lombardia è un’eccellenza molto apprezzata non solo dagli italiani, ma anche all’estero. Ogni anno 180mila cittadini italiani ed europei scelgono di venire a curarsi in Lombardia”. Lo ha dichiarato, in una nota, Rosaria Iardino, Presidente di The Bridge, Fondazione che ha come obiettivo la tutela del diritto alla salute. “Il cosiddetto ‘turismo sanitario’ è in crescita – ha proseguito - e dimostra come la qualità delle cure, il livello tecnologico delle strumentazioni e l’innovazione digitale rappresentino dei punti di riferimento essenziali per garantire il diritto alla salute delle persone”. “La politica sanitaria lombarda – ha aggiunto Iardino - si è dedicata allo sviluppo dell’assistenza territoriale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l’adozione della legge regionale 22 del 2021, che è andata a modificare la legge 33 del 2009. La Lombardia ha dunque completato l’iter di una legge territoriale prima dell’approvazione del DM 77 risalente al maggio 2022. In più, di grande rilievo, sempre sul fronte dell’assistenza territoriale è anche il riconoscimento, per la prima volta in Lombardia, della figura del ‘caregiver familiare’, resa operativa con la delibera 7605 del 23 dicembre 2022 che ha approvato il Programma operativo in attuazione della legge regionale n. 23/2022”. “In merito, poi, al dibattito sul ddl Calderoli e sul modello di autonomia differenziata che esso propone, emerge la tendenza della politica italiana a ragionare sulla scorta dei timori dovuti a preconcetti e non delle opportunità che possono derivare. La Lombardia, che resta ancora la Regione più efficiente e attrattiva in termini di mobilità sanitaria – ha concluso Iardino - dovrebbe essere da esempio per le Regioni meno virtuose con il solo obiettivo di incoraggiarle a crescere e a migliorare, azzerando così la distanza tra aree più ricche e altre più svantaggiate del Paese”.