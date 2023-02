La sfida di Vitalongum e Neobilive per il benessere intestinale

In Italia, si stima che il 40% della popolazione soffra di problemi digestivi come la stitichezza, la diarrea o il gonfiore addominale. Spesso, questi disturbi sembrano ingestibili e insormontabili, ma la musica cambia se consideriamo che la soluzione potrebbe risiedere in un equilibrio ottimale del microbiota intestinale.

Per microbiota intestinale intendiamo l’insieme dei microrganismi che albergano nel nostro tratto intestinale. La maggior parte di questi sono batteri che, per quanto microscopici, concorrono a innumerevoli funzioni vitali per il nostro intestino e l’organismo nel suo complesso.

Questo è particolarmente vero quando il nostro microbiota è in equilibrio e in salute. Ad esempio, un microbiota sano contribuisce alla corretta digestione e al buon assorbimento dei nutrienti, ma anche al benessere mentale e della pelle.

Ma come è possibile mantenere in equilibrio la propria flora batterica intestinale e prevenire quindi l’insorgere di fastidiosi disturbi digestivi?

Ce lo spiega Neobilive, insieme al suo probiotico di punta Vitalongum.

"Vitalongum per l’equilibrio intestinale"

Da due anni ormai, Neobilive, con la sua comunicazione digitale, diffonde informazioni scientifiche chiare, semplici e trasparenti circa l’importanza del favorire l’equilibrio del microbiota intestinale, attraverso un’alimentazione sana e bilanciata, e un’integrazione probiotica efficace.

Proprio da questo impegno nasce Vitalongum, il probiotico giornaliero studiato appositamente per favorire l'equilibrio della flora batterica intestinale. I probiotici contenuti in Vitalongum non sono altro che batteri “buoni” vivi e vitali, il cui compito è quello di giungere fino all’intestino per colonizzarlo e ottimizzare efficacemente la composizione della flora batterica locale. Tempo, costanza e uno stile di vita sano aiutano a fare il resto. Da un riequilibrio del microbiota intestinale può derivare, infatti, anche un miglioramento dei sintomi digestivi.

Vitalongum, naturalmente, è completamente Allergen Free ed è quindi un probiotico adatto anche a celiaci e intolleranti al lattosio. Ma c’è ancora ben altro a rendere Vitalongum così unico e speciale.

"Le potenzialità del probiotico Vitalongum"

Il probiotico Vitalongum affonda le sue radici in 6 anni di ricerche italiane condotte presso i laboratori di Probiotical SPA, nonché uno dei centri di ricerca più prestigiosi sul territorio italiano e che, ancora oggi, rimane la sede di produzione di Vitalongum.

I 3 ceppi di Bifidobacterium longum presenti al suo interno sono impiegati unicamente in Vitalongum e sono gli stessi che, durante le ricerche, furono isolati da un gruppo di ultracentenari in perfetta salute.

Ancora, al fine di garantire un’efficacia di utilizzo con pochi pari sul mercato, gli stessi Bifidobatteri sono sempre protetti da speciali gusci che li difendono dagli acidi gastrici e biliari, consentendo loro di arrivare intonsi fino al colon.

Questa tecnologia brevettata è definita “microincapsulazione” e rende la formulazione di Vitalongum (che ricordiamo essere arricchita anche con zinco, selenio e prebiotici FOS) particolarmente performante.

Ma c’è un ultimo dettaglio degno di nota.

Conoscendo perfettamente le difficoltà che si celano dietro un percorso di riequilibrio intestinale, Neobilive ha deciso di affiancare al suo probiotico Vitalongum un servizio di Assistenza Scientifica via WhatsApp, attraverso il quale i clienti possono chattare con degli Esperti di Microbiota, sempre pronti a fornire dritte e spunti per ottimizzarne l’assunzione.

Tutto questo rende Neobilive una realtà assolutamente unica nel suo genere.

"La community di Neobilive"

Neobilive si presta a diventare la prima azienda italiana nel settore, che mette i bisogni e le necessità dei suoi clienti al centro della sua attività.

Attualmente la community di Neobilive conta più di 80.000 follower tra Instagram e Facebook e sono ormai circa 30.000 i clienti con colon irritabile, stitichezza, diarrea o gonfiore che si sono affidati a Vitalongum.

Stare meglio con il proprio intestino è possibile, ma solo se si è in grado di scegliere i giusti strumenti alimentari, i giusti supporti probiotici e i migliori Esperti da cui farsi accompagnare.

QUI PUOI TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI SU VITALONGUM, ORDINARLO E RICEVERLO IN 48 ORE