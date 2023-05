A Milano e hinterland arriva la "telemedicina"

Evitare sovraffollamenti nei pronto soccorso e l'utilizzo improprio del numero unico di emergenza. Per questo all'Ats di Milano verrà sperimentato il progetto di continuità assistenziale e telemedicina. È quanto ha deciso la giunta regionale della Lombardia guidata da Attilio Fontana.

In pratica - spiega la Regione - le chiamate ricevute dal numero unico 116117 saranno trasferite, per i bisogni sanitari, alla Centrale Unica nella quale operano medici che utilizzano la piattaforma di telemedicina. Sarà quindi possibile, per i cittadini, avere il teleconsulto con uno specialista, con un medico di medicina generale e il telemonitoraggio. Milano ma non solo, il progetto sperimentale prenderà il via anche nei territori dell'Ats Montagna (Alto Lario, provincia di Sondrio e Valle Camonica).

"Il progetto di 'Centrale medica integrata' già sperimentato per la città di Milano ha dato risultati positivi - ha spiegato l'assessore al welfare -. Per questo allarghiamo la fase sperimentale ai territori delle Ats di Milano (che comprende la provincia di Milano e quella di Lodi) e Ats Montagna. L'obiettivo è quello di potenziare il territorio e le attività di telemedicina anche nelle ore diurne per ridurre l'utilizzo improprio dei servizi di emergenza-urgenza e il sovraffollamento dei Pronto Soccorso".