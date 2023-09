Al via Together Against RSV, la campagna che sensibilizza i genitori sul Virus Respiratorio Sinciziale

L’arrivo dell’autunno apre le porte alla stagione del Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), un virus molto comune che infetta almeno una volta quasi tutti i bambini entro i 2 anni di età e rappresenta la prima causa di bronchiolite e polmonite tra i bambini nel loro primo anno di vita. Un virus su cui è ancora scarsa la conoscenza da parte delle famiglie se si considera che la metà dei genitori afferma di non conoscere l’RSV.

Together Against RSV nasce proprio dalla necessità di accrescere la consapevolezza dei neogenitori su questo virus a circolazione stagionale.

La campagna di Sanofi con FattoreMamma è volta a sensibilizzare e informare sull’RSV in modo autorevole ma, al tempo stesso, efficace e coinvolgente, affinché le famiglie possano riconoscerne i sintomi e intervenire tempestivamente.

Together Against RSV si sviluppa su più fronti: online (sul sito dedicato www.togetheragainstrsv.it), sui social network, ma anche sul territorio, grazie a una capillare distribuzione di materiali informativi negli ambulatori pediatrici e nei centri vaccinali.

Da segnare sul calendario, inoltre, le giornate del 30 settembre e dell’1° ottobre: vero kickoff della campagna grazie all’organizzazione di attività ludiche e interattive pensate per i più piccoli e le loro famiglie che si svolgeranno nell’area della Biblioteca degli Alberi a Milano.

In quest’occasione, bambini e genitori saranno coinvolti, anche attraverso la presenza di influencer e dalla pediatra Valentina Paolucci (@ladottoressadeibambini), in un percorso di giochi, che li porterà alla scoperta dell’RSV e dei comportamenti da adottare per prevenire e combattere il virus.

Vi aspettiamo, quindi, con i vostri piccoli per imparare a sconfiggere insieme l’RSV!