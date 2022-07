Samba, bossa nova, reggae e afrojazz con il trio brazuka giovedì 21 luglio al parco lago nord di paderno dugnano (mi)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dopo “Marilyn in Jazz”, l’omaggio a Marilyn Monroe della vocalist Beatrice Zanolini e del suo gruppo, il secondo appuntamento della rassegna musicale organizzata dalla Cooperativa Controluce e da AHUM per il Comune di Paderno Dugnano (e inserita nel cartellone di eventi denominato Let’s Summer) è in programma giovedì 21 luglio nel suggestivo scenario del Parco Lago Nord con il Trio BraZuka (inizio live ore 21.15; ingresso gratuito; prenotazione obbligatoria sul sito www.tilane.it). In caso di maltempo, il concerto avrà luogo presso il centro culturale Tilane. Il Trio BraZuka è una formazione composta dai brasiliani Toni Julio (voce) e Kal dos Santos (percussioni) e dal polistrumentista congolese Donat Munzila, musicisti di grande valore che si esprimono attraverso forme sonore che spaziano tra samba, bossa nova, reggae, blues e afrojazz. Dal vivo, i tre artisti interpretano con coinvolgente vitalità un repertorio di canzoni dei più noti compositori brasiliani e africani come Itamar Assumpção, Claudio Jorge, Naná Vasconcelos, Joyce Moreno, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Papa Wemba, Defao, Sam Mangwana, Pepe Kalle e N’Yoka Longo. Toni Julio, cantante e musicoterapista, è anche un insegnante di danze brasiliane e organizza laboratori di musica per bambini e genitori nelle scuole d’infanzia di Milano. Inoltre, lavora in ambito terapeutico utilizzando la musica come strumento di supporto. Kal dos Santos, percussionista, cantante, attore e compositore originario di Bahia, dirige da anni il gruppo di percussionisti Toc Toc-Officina del ritmo. Inoltre, ha fondato e diretto il collettivo di percussioni Mitoka Samba. Al suo attivo ha numerose collaborazioni con artisti, compagnie teatrali e associazioni culturali. Donat Munzila, chitarrista e compositore, porta con se tutta l’energia e la maestria strumentale della tradizione congolese unita a uno stile originale di derivazione blues e afrojazz. Nel corso della sua carriera ha collaborato con musicisti italiani del calibro di Ron e Roberto Vecchioni e con artisti africani come Papa Wemba e Defao. Infine, per il concerto di chiusura della minirassegna padernese, giovedì 28 luglio andrà in scena “Gato!”, progetto ispirato al grande musicista argentino Gato Barbieri, firmato dal sassofonista Germano Zenga e dal suo quartetto jazz e portato in tournee con successo nei mesi scorsi in tutta Italia (Blue Note di Milano incluso). In scaletta, le musiche che Gato Barbieri ha scritto nel periodo compreso fra gli anni Sessanta e Settanta, senza tralasciare il classico “Last Tango in Paris”: ogni brano è stato rielaborato da Zenga e dalla sua band (composta da Luca Gusella al vibrafono, Danilo Gallo al contrabbasso e Ferdinando Faraò alla batteria e alle percussioni) con arrangiamenti che imprimono originalità e freschezza, rispettando il senso armonico e melodico delle composizioni originali. Atmosfere argentine e sudamericane cariche di pathos si fondono con l’energia e l’intensità della musica jazz, per essere rielaborate in maniera personale dal sound di questa formazione. LET’S SUMMER. L’estate a Paderno Dugnano, da giovedì 14 a giovedì 28 luglio 2022 Dove: Parco Lago Nord, via Valassina 200, Paderno Dugnano (Mi). Inizio concerti: ore 21.15. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.tilane.it In caso di pioggia, i concerti si svolgeranno presso il centro culturale Tilane. Giovedì 14 luglio Beatrice Zanolini quintet - Marilyn in Jazz Beatrice Zanolini (voce), Emilio Soana (tromba), Roberto Piccolo (contrabbasso), Claudio Angeleri (pianoforte), Nicola Stranieri (batteria), Nicola Stravalaci (voce narrante). Giovedì 21 luglio Trio BraZuka - Pilulas Musicais Toni Julio (voce), Donat Munzila (chitarra), Kal dos Santos (percussioni, voce). Giovedì 28 luglio Germano Zenga quartet - Gato! Germano Zenga (sassofoni), Luca Gusella (vibrafono), Danilo Gallo (contrabbasso), Ferdinando Faraò (batteria, percussioni).