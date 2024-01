Sanità lombardia, la ugl salute incontra il gruppo regionale di fratelli d’italia. “operatori al centro del ssr”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Una delegazione di dirigenti della UGL Salute Lombardia composta da Diego Bollani, Francesca Castelvedere e Roberto Cirami, ha risposto all’invito del gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia per un confronto atto a recepire proposte ed osservazioni in occasione dell’avvio dell’iter di approvazione del Piano Socio-Sanitario 2023 - 2027. Alla presenza del Presidente del Gruppo FDI in Consiglio Regionale Cristian Garavaglia e della Presidente della Terza Commissione Permanente Sanità, Patrizia Baffi, la UGL Salute ha potuto esprimere le criticità riscontrate dai professionisti nella quotidianità, ribadendo la necessità di un netto cambio di marcia che rilanci il SSR ponendo al centro gli operatori sanitari. Al termine dell’incontro la Presidente Patrizia Baffi ha aggiornato la ripresa dei colloqui alla seconda metà di febbraio ribadendo l’importanza del dialogo e del contributo che la UGL salute potrà offrire.