Scandaloso regione lombardia-fontana

Oggi 02 gennaio 2024 si comincia bene l'anno per i più fragili PENELIZZATI. La giunta regione Lombardia ha deliberato il TAGLIO delle risorse per i caregiver (persone che si occupano di un disabile GRAVISSIMO in famiglia). La Misura B1, che era l'unica fonte di sostegno per la disabilità gravissima art. 3 comma 3 della Legge 104 viene dimezzata alle famiglie con presenza di disabilità. Il Signor Fontana, ha pensato bene di ridurre tale misura, con la mera scusa, di non voler più contribuire direttamente con l'aiuto economico alle famiglie, ma di usare per il miglioramento delle istituzioni. Peccato, che le istituzioni pubbliche non esistano, sia come Centri pomeridiani che diurni, ma ci siano solo strutture private, costosissime. Le uniche 2 strutture pubbliche a Milano hanno liste di attesa di 5 anni, per non parlare della provincia che, non ne conta nessuna. Io ho un figlio autistico di 15 anni, a cui devo pagare un Centro pomeridiano 716 euro al mese ed un pullman privato che lo trasporta a casa dal Centro, che pago circa 600 euro al mese. Chiedo alla Giunta Regionale ed al Signor Fontana, che, evidentemente, non sanno come si viva con la disabilità di un figlio, come pagare tutto ciò, ora che quel contributo da 700 euro è diventato 400? E' possibile che sia l'unica Regione a poter fare questo su 20 e perchè glie lo lasciano fare? VERGOGNA, la Lombardia, che dovrebbe essere al top e d'esempio ad altre Regioni faccia una delibera del genere che penalizza la FRAGILITA' GRAVISSIMA, spero che quei soldi in più possano servirvi anche a voi per un problema familiare, così capirete la gravità di ciò che fate alle persone che più hanno bisogno. Laura