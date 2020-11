Milano, 16 milioni per rimuovere l'amianto dalle scuole: il bando di Regione Lombardia

Sono 16 i milioni di euro stanziati per interventi di bonifica dell'amianto dagli edifici scolastici. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro Melania Rizzoli, ha approvato la delibera. "Continua senza sosta - ha commentato l'assessore - il nostro impegno per una regione con scuole libere per sempre dall'amianto".

"Con la delibera approvata dalla Giunta - prosegue Rizzoli - abbiamo approvato il Piano regionale di finanziamenti per gli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici di proprietà degli enti locali. Ci auguriamo che i 16 milioni di euro a disposizione possano soddisfare il fabbisogno di messa in sicurezza del patrimonio scolastico degli enti locali sul territorio lombardo dal rischio amianto, contribuendo alla salute di tutti, in particolare di studenti e professori, migliorando complessivamente la qualità dell'ambiente di vita delle città e dei centri abitati, all'interno della strategia per uno sviluppo sostenibile che Regione Lombardia persegue".

Come accedere ai finanziamenti?

"Tra le priorità di questa giunta c'è la rimozione completa dell'amianto da tutti gli edifici lombardi in cui è ancora presente. Questo è un intervento che segna un ulteriore passo in questa direzione - commenta l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo - e che fa parte di un percorso virtuoso di bonifiche di materiali pericolosi per l'ambiente e la salute, che vogliamo completare in tempi brevi. Con questo provvedimento, finanziato anche da fondi nazionali, interveniamo in modo sussidiario sugli edifici scolastici, che difficilmente potrebbero essere oggetto di azione diretta da parte degli enti proprietari, per le note difficoltà economiche delle amministrazioni locali".

"Per accedere ai finanziamenti - ha chiarito l'assessore Rizzoli - si procederà con la pubblicazione di un Bando a sportello che resterà aperto dal 23 novembre 2020 al 18 gennaio 2021 a cui si potrà accedere attraverso una piattaforma online mediante la quale gli enti locali potranno presentare i propri progetti sulla base dei requisiti riferiti alla normativa vigente sia in tema di rimozione e bonifica, sia in tema di ripristino."

Progetti fino 3 milioni di euro

"Regione finanzierà - ha spiegato la titolare della delega all'Istruzione, Formazione e Lavoro in Giunta regionale Melania Rizzoli - progetti con un valore minimo di 50mila euro e massimo di 3 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti a copertura totale dell'intervento e questo, tengo a sottolinearlo, è stato possibile solo grazie all'intervento Regionale che ha individuato risorse specifiche da affiancare a quelle Ministeriali. Questa opportunità si è fatta concreta anche grazie al proficuo rapporto con il Consiglio Regionale lombardo attraverso la cui azione sono state individuate, nell'ambito del 'Piano Lombardia', le risorse che abbiamo poi messo a disposizione".