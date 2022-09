Scuola, ecco il bando per gli arredi innovativi delle scuole di Milano

Al via il bando per assegnare 500mila euro alle scuole che vorranno migliorare i propri spazi attraverso progetti e arredi innovativi.

È stato aperto in questi giorni e chiuderà il prossimo 31 ottobre la terza edizione dell’avviso indetto dal comune di Milano per assegnare alle scuole primarie e secondarie di primo grado un contributo per acquistare nuovi arredi con l'obiettivo di migliorare gli ambienti di apprendimento e implementare la qualità dell’offerta educativa e didattica.



La domanda di partecipazione è composta da due parti: una didattica e una che riprogetta gli spazi fisici oggetto della sperimentazione. Le risorse saranno assegnate su graduatoria. Ogni autonomia scolastica potrà concorrere con non più di due progetti riferiti a due diversi plessi: ogni progetto potrà essere finanziato fino a un massimo di 39.500 euro per un totale di 320mila euro da destinare alle scuole primarie e 180mila euro per le scuole secondarie di primo grado.



Lo scorso anno sono state 16 le scuole afferenti a nove istituti comprensivi che si sono viste assegnare i fondi messi a bando grazie ai loro progetti: 11 scuole primarie e 5 scuole secondarie di primo grado.