Gli asili di Milano potranno aprire il 7 settembre: ecco il via libera ufficiale

Potranno aprire il 7 settembre le scuole dell'infanzia di Milano e della Lombardia. Lo ha chiarito nelle scorse ore il Miur dopo che gli assessori all'istruzione dei comuni di Milano, Varese, Brescia e Mantva — insieme alle associazioni di scuole paritarie — avevano inviato una lettera alla Regione perché permettesse il suono della campanella il 7 settembre, come era stato deciso in precedenza. La squadra di Fontana, tuttavia, aveva risposto loro di rivolgersi al Ministero perché quest'ultimo — secondo la Regione — aveva la "colpa" di aver cambiato la data con un'ordinanza ministeriale.

"Non c’è nessun impedimento: è del tutto possibile anticipare (o posticipare) l’avvio delle lezioni nelle scuole dell’infanzia rispetto alla data del 14 settembre. Le regioni possono farlo, è fra le loro competenze. La normativa è chiara e le regioni la conoscono", ha risposto il Miur spiegato che anche altre regioni prevedono date di partenza diverse.

"Accogliamo con favore il nuovo orientamento espresso direttamente dal ministro Azzolina che conferma la nostra competenza a fissare l’inizio dell’anno scolastico per la scuola dell’infanzia. Una competenza che il Governo aveva avocato a sé nell’ambito degli ultimi provvedimenti in materia di coronavirus e che ci impediva di attuare quanto deciso da tempo", ha commentato in una nota l'assessore regionale all'istruzione Melania Rizzoli. Secondo l'assessore il merito della prima campanella il 7 di settembre è merito della Regione: "La precisazione su di chi sono le competenze del segmento 3-6 anni illustrata nella nota di Regione Lombardia diffusa ieri ha avuto il merito di sollecitare la nuova interpretazione sulla possibilità di derogare l’ordinanza".