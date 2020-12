Milano, studenti e genitori anti Dad "entrano" in Regione: obiettivo lezioni in presenza

Prima le proteste, le lezioni all'aperto nei parchi pubblici di Milano. Oggi, martedì 1° dicembre, l'incontro con i vertici della Regione. Una delegazione del comitato di genitori 'A scuola' e del gruppo 'StudentiPresenti' saranno ricevuti nella mattinata di martedì dal presidente del consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi e dai capigruppo delle forze politiche. L'obiettivo dei rappresentati dei genitori e degli studenti è uno solo: riaprire le aule.

I genitori e gli studenti presenteranno in Regione la loro piattaforma sul fronte dei trasporti e del tracciamento con l'obiettivo di riaprire le scuole medie superiori dal 9 dicembre. Grazie alla "Zona arancione", infatti, sono tornate in presenza le lezioni per tutti i ragazzi delle scuole medie (con la zona rossa erano previste lezioni in presenza solo per le classi prime delle scuole secondarie di primo grado).

Non solo: dalla prima mattinata i due comitati sono in presidio di fronte al Pirellone. Insieme a loro ci sono i consiglieri Del Paola Bocci, il capogruppo Fabio Pizzul e la consigliera comunale dem di Milano Diana De Marchi.