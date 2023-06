Il murales dell'Istituto Professionale di Stato “Bonaventura Cavalieri” di Milano

Gli studenti dell’Istituto Professionale di Stato “Bonaventura Cavalieri” di Milano realizzano un murale: «Con i disegni abbiamo trattato tematiche sociali per riflettere sui problemi di attualità».

Due classi quarte e una quinta, a indirizzo commerciale a curvatura grafico/pubblicitaria, su proposta di Elena Migliorini, docente di matematica, hanno dipinto una parete di un’aula scolastica esprimendo le loro emozioni, facendo emergere le loro ansie e le lore speranze.

Come lo spagnolo Francisco Goya con la sua opera “Fucilazioni del 3 Maggio 1808” ha avuto il coraggio di denunciare per la prima volta gli orrori della guerra o Banksy che affronta tematiche importanti, come la guerra, lo sfruttamento minorile, il consumismo, di cui denuncia tutte le aberrazioni, la manipolazione mediatica, l'inquinamento e la povertà, questi ragazzi, lasciandosi liberamente ispirare dai celebri omini di Keith Haring, che in apparenza possono sembrare figure semplici e infantili, ma in realtà racchiudono un significato profondo e complesso, hanno dato forma a personaggi energici e vitali, attraverso i quali hanno presi in esame i principali fondamenti della vita umana: l’amore, la morte, la vita, la paura, la pace.

«Non sarebbe stato possibile arrivare a realizzare questo murale - spiega la professoressa Migliorini - se non ci fosse un dialogo tra il corpo docente e gli studenti. Il compito di un insegnante è anche questo: istaurare un dialogo con i propri studenti, spronarli a riflettere e metterli in condizione di avere delle basi sulle quali fondare il proprio futuro».

Il progetto, che è stato pensato come intervento mirato al benessere a scuola, inteso come componente chiave del successo scolastico, come indicato nelle linee guida del ministero, è stato realizzato grazie al supporto di altri due insegnanti, Alessandro Caruso e Angela Donatacci, entrambi docenti di tecnica della comunicazione, e al dirigente scolastico Giovanni Maliandi, che ha dato il nulla osta e si è prodigato per reperire i fondi necessari alla sua realizzazione.

«Siamo rimasti davvero colpiti dalle tematiche che gli studenti hanno trattato attraverso l’arte: il tema della guerra in Ucraina, l’inquinamento ambientale, il lavoro minorile e i diritti all’identità sessuale - racconta la Elena Migliorini -. Ogni ragazzo si è poi autorappresentato attraverso uno di questi “omini” colorati, facendo emergere se stesso, le proprie virtù e i propri vizi, ma anche le passioni e i timori. Tutto ciò denota che, seppur ancora giovani e apparentemente inesperti, guardano al loro futuro e si interrogano sulla società del domani».

E il progetto, che volutamente prevedeva la capacità di imparare a lavorare in squadra, a fianco dei propri compagni, ha messo ognuno di loro nelle condizioni di dover a volte saper scendere a patti, trovando un compromesso, fatto salvo l’insindacabile giudizio dei docenti. «Proprio come accade nella vita di tutti i giorni, le azioni del singolo individuo devono tenere conto delle reazioni delle altre persone - analizza la docente - evitando prevaricazioni personali che possono andare a ledere gli altri, e considerando che le libertà personali devono inevitabilmente sottostare a regole o leggi».

Il murale è ora lasciato in eredità ai ragazzi che verranno. «L’auspicio - chiosa Elena Migliorini - è questa opera possa essere spunto di riflessione per i futuri studenti, che sia di stimolo per imparare a osservare il mondo da prospettive diverse, con spirito critico e costruttivo».