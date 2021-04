Alcuni studenti di un liceo di Milano hanno protestato contro la Dad

Una trentina di studenti del liceo classico Carducci ha occupato il cortile della scuola di via Beroldo a Milano nella mattinata di giovedì 8 aprile. Gli studenti, che stanno seguendo le lezioni con la didattica a distanza, stanno protestando contro il mancato ritorno in aula a causa della pandemia da covid-19.

Sulla cancellata della scuola sono stati appesi tre striscioni: il primo è una bandiera pirata con il teschio all’interno di un monitor e due matite incrociate. "Vogliamo tornare a sQuola" e "Diseguaglianza a distanza" si legge sugli altri striscioni appesi. L'occupazione dovrebbe terminare nel pomeriggio di giovedì.

Galli: "Le scuole sono un serbatoio per la diffusione di varianti"

Con il decreto del 31 marzo il governo ha deciso di aprire parzialmente le scuole (anche in zona rossa). Una decisione presa, anche, dopo la pubblicazione di un articolo su The Lancet Health Europe, una delle tante riviste affiliate alla più nota rivista scientifica Lancet; pubblicazione che ha fatto parecchio discutere numerosi esperti.

Secondo Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, non è sicuro riaprire le scuole in questo frangente. "Si tengono aperte delle falle e ritardiamo il processo di limitazione dell'infezione, io sono del parere che non si possono subire errori senza fare nulla — aveva detto l'esperto, ospite di Agorà su RaiTre nella mattinata di giovedì 1° aprile —. Occorre mettere in piedi dei programmi per lo screening in determinati contesti come la scuola, ad esempio provare a vedere se funzionano i test salivari. La variante inglese si trasmette con grande efficienza tra bambini e adolescenti e questo vuole dire che la scuola rimane un serbatoio importante. Abbiamo una guardia abbassata in questo momento".