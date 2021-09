Quando riaprono le scuole in Lombardia?

Quando si torna tra i banchi in Lombardia? La risposta è nella delibera regionale XI/5125 del 2 agosto, che stabilisce le date di riapertura delle scuole. A Milano, e nel resto della regione, le aule riaprono il 13 settembre, mentre oggi - 6 settembre - ripartono le scuole dell'infanzia.

Si legge nel provvedimento del Pirellone:

"...di stabilire pertanto le seguenti date per l’inizio ed il termine delle lezioni, come segue:

- l’inizio delle lezioni il giorno 6 settembre 2021 per le scuole dell’infanzia;

- l’inizio delle lezioni il giorno 13 settembre 2021 per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, IeFp, di cui all’art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;

- il termine delle lezioni il giorno 8 giugno 2022 per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, IeFp, di cui all’art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;

- il termine delle lezioni il giorno 30 giugno 2022 per le scuole dell’infanzia;

Quindi: le lezioni nelle scuole elementari, medie e superiori della Lombardia ricominceranno il 13 settembre e termineranno l'8 giugno. Anche se ad ogni scuola è lasciata la facoltà di anticipare il ritorno in classe.

Prof con green pass e studenti con mascherina

Questo che si appresta a cominciare sarà il terzo anno scolastico che dovrà fare i conti con l'emergenza covid. L'obiettivo del governo, dichiarato, è garantire le lezioni in presenza dall'inizio alla fine, senza più fare ricorso alla didattica a distanza.

Per questo tutto il personale scolastico - docenti e collaboratori - dovrà essere in possesso del green pass che attesti l'avvenuta vaccinazione o, in alternativa, la guarigione dal covid o la negatività a un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti. La pena per chi non si adegua è la sospensione dal lavoro dopo 5 giorni di assenza.

Per gli studenti, invece, non sono ancora state decise le linee guida, ma dovrebbe esserci l'obbligo di mascherina in classe dai 6 anni in su.