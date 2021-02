Ripetizioni online gratis: il progetto degli studenti per non lasciare indietro i loro compagni

Lezioni di supporto allo studio gratuite per aiutare i ragazzi dai 12 ai 16 anni, residenti nel milanese, a non rimanere indietro con il programma scolastico. È uno dei progetti realizzato dalla Città Metropolitana di Milano insieme alla Protezione civile nell'ambito del programma "Ci siamo".

"La piattaforma per gli studenti è stata pensata per venire incontro a quelle famiglie che dopo la pandemia si sono impoverite e non possono affrontare la spesa per lezioni di sostegno ai propri figli", ha spiegato Cristina Pinoschi, direttrice Area Infrastrutture della Città Metropolitana.

Il progetto ha preso il via il 4 aprile e proseguirà fino al 9 aprile ed è stato realizzato grazie a 111 ragazzi di quarta e quinta superiore provenienti da diversi istituti della città.

"Il compito delle istituzioni, in questo momento, è di sapere cogliere le trasformazioni in corso, l'innovazione che stiamo sperimentando, e saperla incanalare nel mondo dell'educazione e del lavoro", ha commentato Arianna Censi, vicesindaco della Città Metropolitana.