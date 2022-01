Tra quarantene e dad potrebbe arrivare anche lo sciopero dei prof

Tra ragazzi contagiati dal virus, isolamenti e didattica a distanza (oltre a tutti i problemi che ha la scuola in questo particolare momento) venerdì 21 gennaio alcuni istituti di Milano e hinterland potrebbero trovarsi a corto di docenti e bidelli a causa dello sciopero proclamato dal Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia (Saese).

L'agitazione è stata proclamata chiedendo un vago miglioramento della scuola. "Il sindacato - si legge in una nota - è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico". Il Saese, nel dettaglio, chiede che "venga presa in esame la nostra innovativa proposta politico-economica, che ha come obiettivo il miglioramento della situazione della scuola italiana".

Non solo, i prof-sindacalisti chiedono che venga presa in esame anche la cosiddetta "dieta dei gruppi sanguigni", una teoria pseudoscientifica secondo la quale ogni persona dovrebbe scegliere cosa mangiare in base al proprio gruppo sanguigno. Una teoria bislacca che, come riportato sul sito della Fondazione Air per la Ricerca sul Cancro, è stata giudicata inattendibile dalla medicina ufficiale. Non solo: studi clinici - come evidenziato dall'Airc - hanno dimostrato che chi si è sottoposto a questo specifico regime alimentare non ha avuto alcun beneficio.

Lo sciopero potrebbe mettere in ginocchio l'istituto comprensivo Aldo Moro di Corbetta che in una circolare pubblicata nella giornata di martedì 18 gennaio ha messo nero su bianco come 14 classi della scuola primaria potrebbero trovarsi senza insegnanti. I buchi potrebbero avvenire sia al mattino sia al pomeriggio. Inoltre non è garantito il servizio di apertura, chiusura, vigilanza e pulizia da parte del personale Ata.