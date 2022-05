Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

‘Ho sentito (...) urla di furore Di generazioni, senza più passato (...) Di neo-primitivi’ Attraverso le parole del grande maestro Franco Battiato, scomparso ormai un anno fa, Young Art Hunters presenta ‘Shock in my town’, una mostra dedicata alle giovani promesse della fotografia nel centro di Milano. La mostra è un omaggio al maestro e uno spunto di riflessione per tutti i suoi spettatori: uno scorcio sul mondo che ci circonda visto attraverso gli occhi dei giovani tra speranze, preoccupazioni e un forte desiderio di cambiamento. Partendo dalle strofe della canzone, si crea un parallelismo tra il pensiero incredibilmente attuale del cantautore e quello degli artisti in mostra: quattro fotografi provenienti da città e nazioni differenti che ci guidano in un percorso multiculturale espresso attraverso le diverse tecniche utilizzate. L’esposizione diviene dunque un momento di riflessione, di meditazione, di scoperta. Una presa di coscienza collettiva sull’atmosfera globale che stiamo vivendo. La mostra continua il ciclo di mostre dedicato alle giovani promesse dell’arte, sempre pronte a mettersi in discussione davanti agli interrogativi contemporanei della società odierna. E’ una produzione YAH - Young Art Hunters in collaborazione con The Brian&Barry Building ‘Shock In My Town’ sarà visitabile fino al 31 Maggio 2022.