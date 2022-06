"Smartuorc" di e con Alessandra Faiella - venerdì 1 luglio ad Abbiategrasso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì 1 Luglio alle ore 21.00, all’interno del festival teatrale “Anteprime… e non solo!” presso l’Ex Convento dell’Annunciata (via Pontida 22, Abbiategrasso) va in scena Smartuorc – la vita ai tempi del pane fatto in casa, monologo comico diretto e interpretato da Alessandra Faiella. L’attrice aveva già calcato il palco del festival nella scorsa edizione, al Teatro Asteria di Milano, con il suo “La versione di Barbie”, riscontrando un ottimo successo di pubblico. Che cosa ci sta accadendo in questo assurdo momento storico, come ci sta cambiando la pandemia? Al di là degli innegabili aspetti tragici, la quotidianità della vita nell’era Covid è ricca di spunti comici. Prima di tutto lo Smartworking, la nuova modalità di lavorare che da temporanea rischia di diventare a tempo indeterminato. Si cerca di conciliare la vita familiare con quella lavorativa, di fare il pane rispondendo alle mail, di allattare durante le riunioni da remoto, di gestire contemporaneamente gli sbalzi d’umore dei figli adolescenti con quelli del capo e dei colleghi. L’unica consolazione è che siamo tutti sulla stessa barca, che affonda lentamente direbbe Dario Fo. Anche tu metti gli sfondi di Manhattan per darti un tono, anche tu non ti accorgi che tra i destinatari della tua e-mail c’è anche il tuo capo e lo deridi sfacciatamente, anche tu non ce la fai più a sopportare tutta la famiglia che lavora in casa? Benvenuto nell’era del pane fatto in casa, raccontato dalla raffinata e dissacrante ironia di Alessandra Faiella. SMARTUORC- LA VITA AI TEMPI DEL PANE FATTO IN CASA di e con Alessandra Faiella con la partecipazione di Rossella Bellantuono nel ruolo di “la voce di Alexa” INFO e PRENOTAZIONI cell. 349 7085598 pianoinbilico@gmail.com www.pianoinbilico.com www.clappit.com