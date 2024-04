4 grandi mostre da non perdere a Milano

Sono molte le mostre in corso a Milano che vale assolutamente la pena di visitare in questi giorni. Alcune sono appena iniziate, altre sono agli sgoccioli. In questo articolo segnaliamo le quattro più importanti scelte per voi.

Il percorso espositivo prevede ben cinquantadue capolavori provenienti dal Musée d’Orsay e dal Musée de l’Orangerie di Parigi che ripercorrono la vita e l’opera di Cézanne e Renoir, mettendo a confronto opere e carriere. Il primo con la sua arte rigorosa e geometrica, il secondo con la sua poetica più rotonda e armonica, hanno influenzato la successiva generazione di pittori e l’arte moderna: da non perdere nel percorso il confronto tra due opere di Cézanne e Renoir con due dipinti di Pablo Picasso. I due grandi maestri della pittura francese, diventati amici già dal 1860, ammiravano l’opera l’uno dell’altro, e coltivavano un interesse condiviso per alcuni generi, come la natura morta, il paesaggio, il ritratto e il nudo. Continua

Dopo il grande successo con oltre 5.000.000 di visitatori in tutto il mondo, Exhibition Hub e Fever, annunciano l’arrivo a Milano, a Lampo Scalo Farini di Van Gogh: The Immersive Experience: un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore. La mostra, che si terrà dal mese di maggio a dicembre 2023, per la prima volta in Italia completamente rinnovata nella proposta tecnologica, combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire una vera e propria avventura immersiva. Continua

La mostra di Jean Tinguely, il grande artista svizzero, intende ricomporre un tassello importante del rapporto tra la città e uno dei maestri dell’arte del novecento che, proprio a Milano, trovò con una istallazione performativa realizzata in Piazza Duomo la sua consacrazione internazionale. Il percorso espositivo intende raccontare la vicenda artistica e creativa di uno dei grandi artisti del “Nouveau Réalisme“ idea realizzata da Pierre Restany ,critico molto legato alla Città di Milano, e intende dare continuità al ciclo delle grandi mostre che hanno fatto della Fabbrica del Vapore. Continua

Apre nel cuore di Milano Next Area la nuova location dedicata alla cultura in tutte le sue declinazioni. Il debutto è avvenuto lo scorso venerdì 22 marzo con la mostra “Monet e gli Impressionisti Digital Experience”. Una produzione internazionale a cura di Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams. Videomapping, virtual reality, stanze interattive per una coinvolgente esperienza multisensoriale per celebrare i 150 anni della prima mostra impressionista. Next Exhibition, leader internazionale nella ideazione, produzione e realizzazione di mostre, apre in centro a Milano Next Area, nuovo spazio nato per accogliere la cultura nelle sue diverse declinazioni, dall’arte classica alle esperienze digitali e immersive.