5 grandi mostre a Milano da non perdere (almeno) quando piove

Sono molte le mostre in corso a Milano che vale assolutamente la pena di visitare in questi giorni. Alcune sono appena iniziate, altre sono agli sgoccioli. In questo articolo segnaliamo le cinque più importanti scelte per voi.

1 . Picasso al Mudec

Fino al 20 giugno a Milano, negli spazi del Mudec, arriva la mostra Picasso. La metamorfosi della figura, dedicata al grande artista spagnolo e al suo rapporto con l'arte primitiva. Il grande artista non considerava come "primitiva" l'arte che lo ispirava, non vedeva un ‘prima’ e un ‘dopo’ nell’arte. “Non c’è né passato né futuro nell’arte – sottolineava –. Se un’opera d’arte non può vivere sempre nel presente, non ha significato”. Pablo Picasso infatti seppe, più di ogni artista della sua generazione, comprenderle e reinventarle. Con questa mostra il Mudec propone al pubblico di leggere la ricchissima produzione di Picasso – dalle opere giovanili fino alle più tarde – alla luce del suo grande interesse per le fonti artistiche ‘primigenie’, per l’‘arte primitiva’, e racconta questa costante rielaborazione intellettuale e l’eredità artistica della sua visione attraverso un progetto espositivo appositamente pensato per essere ospitato nel Museo che racconta le culture del mondo e la loro reciproca e costante influenza. Continua

Il percorso espositivo prevede ben cinquantadue capolavori provenienti dal Musée d’Orsay e dal Musée de l’Orangerie di Parigi che ripercorrono la vita e l’opera di Cézanne e Renoir, mettendo a confronto opere e carriere. Il primo con la sua arte rigorosa e geometrica, il secondo con la sua poetica più rotonda e armonica, hanno influenzato la successiva generazione di pittori e l’arte moderna: da non perdere nel percorso il confronto tra due opere di Cézanne e Renoir con due dipinti di Pablo Picasso. I due grandi maestri della pittura francese, diventati amici già dal 1860, ammiravano l’opera l’uno dell’altro, e coltivavano un interesse condiviso per alcuni generi, come la natura morta, il paesaggio, il ritratto e il nudo. Continua

Dopo il grande successo con oltre 5.000.000 di visitatori in tutto il mondo, Exhibition Hub e Fever, annunciano l’arrivo a Milano, a Lampo Scalo Farini di Van Gogh: The Immersive Experience: un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore. La mostra, che si terrà dal mese di maggio a dicembre 2023, per la prima volta in Italia completamente rinnovata nella proposta tecnologica, combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire una vera e propria avventura immersiva. Continua

4 . Brassaï Reale

Dal 23 febbraio e fino al 2 giugno Palazzo Reale presenta la grande mostra Brassaï. L’occhio di Parigi, promossa da Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Silvana Editoriale, realizzata in collaborazione con l’Estate Brassaï Succession. La retrospettiva è curata da Philippe Ribeyrolles, studioso e nipote del fotografo che detiene un’inestimabile collezione di stampe di Brassaï e un’estesa documentazione relativa al suo lavoro di artista. La mostra presenta più di 200 foto d’epoca, oltre a sculture, documenti e oggetti appartenuti al fotografo, per un approfondito e inedito sguardo sull’opera di Brassaï, con particolare attenzione alle celebri immagini dedicate alla capitale francese e alla sua vita. Continua

Apre nel cuore di Milano Next Area la nuova location dedicata alla cultura in tutte le sue declinazioni. Il debutto è avvenuto lo scorso venerdì 22 marzo con la mostra “Monet e gli Impressionisti Digital Experience”. Una produzione internazionale a cura di Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams. Videomapping, virtual reality, stanze interattive per una coinvolgente esperienza multisensoriale per celebrare i 150 anni della prima mostra impressionista. Next Exhibition, leader internazionale nella ideazione, produzione e realizzazione di mostre, apre in centro a Milano Next Area, nuovo spazio nato per accogliere la cultura nelle sue diverse declinazioni, dall’arte classica alle esperienze digitali e immersive. Continua