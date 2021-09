50 Top Pizza 2021, le migliori pizzerie italiane in una nuova guida on-line

E' I Masanielli di Francesco Martucci la migliore pizzeria d’Italia e del mondo secondo 50 Top Pizza 2021, V edizione della celebre guida on-line di settore.

Ed è proprio 50 Top Pizza che annota di anno in anno una crescita esponenziale nella considerazione di appassionati e addetti ai lavori. Un successo che ha portato alla creazione di una grande comunità della pizza a livello globale, che dialoga anche attraverso la pagina Instagram @50toppizza, oltre che allo sviluppo di un’app dotata di intelligenza artificiale, 50 Top Table, per trovare e raggiungere facilmente le migliori pizzerie.

Il primato di Campania, Lazio e Lombardia

Vale certamente la pena analizzare come le diverse regioni si siano divise il ranking. Per quel che riguarda le prime 100 posizioni (ricordiamo che i locali dal 1° al 50° posto si sono aggiudicati la menzione di “Pizzerie Top”, mentre quelli dal 51° al 100° sono indicati come “Grandi Pizzerie”), trionfa la Campania con 29 insegne. Segue il Lazio con 13 locali, che batte di un’incollatura la Lombardia (12). Quindi Toscana (10), Veneto e Piemonte (6), Puglia, Sicilia e Sardegna (4), Abruzzo (3), Emilia-Romagna e Marche (2), Basilicata, Calabria, Liguria, Trentino-Alto Adige e Umbria (1). La guida 2021 italiana è completata dalle 293 “Pizzerie Eccellenti” sparse per lo stivale.

Grande novità, l’assegnazione del Forno Verde, che contraddistingue i locali che si sono particolarmente distinti per attenzione alla sostenibilità ambientale. Ed è qui che spunta il nome di Crosta, pizzeria e panetteria artigianale di Simone Lombardi e Giovanni Mineo, tempio del lievito madre, che ha ottenuto l’importante riconoscimento "Innovazione e Sostenibilità Ambientale 2021".