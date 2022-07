50 Top Pizza, la premiazione ad una speciale pizza di montagna

Ha aperto a Milano da meno di un mese, e già mira a diventare il punto di riferimento per la pizza croccante nel capoluogo meneghino. Un obiettivo non facile da raggiungere per Denis ma, a giudicare dai riconoscimenti ricevuti ieri, nel corso della premiazione della guida online 50 Top Pizza, la strada è quella giusta.

Denis è infatti “Performance dell’Anno 2022 Birrificio Fratelli Perrella Award”, fra tutte le pizzerie giudicate dai curatori della guida Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro per l’edizione di quest’anno. Denis entra infatti deciso in classifica e conquista la 24ª posizione, un risultato importante a soli due mesi dall'apertura. Inoltre riceve anche il riconoscimento "Forno Verde", che riflette una spiccata attenzione all’ecosostenibilità nei diversi ambiti - locale, lavoratori e reperimento delle materie prime - su cui una pizzeria lavora.

Un riconoscimento importante

Denis è la prima pizzeria a Milano ad essere riconosciuta Forno Verde: il rispetto per la filosofia Lovatel è fondamentale da sempre, parte dal locale e dal lavoro e si estende fino all'approvvigionamento delle materie prime e alla valorizzazione della filiera locale.

Tutti i riconoscimenti trovano piena ragione nelle parole che 50 Top Pizza ha scelto per descrivere la nuova avventura di Denis Lovatel nella città lombarda:

“Denis Lovatel porta la sua pizza di montagna a Milano, e l’esperienza è croccante almeno quanto l’impasto dei suoi capolavori. Un po’ perché il (curatissimo e riuscitissimo) design del locale permette ai clienti di passare dalla chiassosa movida della zona di Moscova al calore intimo di una baita chic in uno schiocco di dita. Un po’ perché il menù delle pizze è un trattato di creatività a base di formaggi erborinati, erbe selvatiche, patate arrostite, davanti al quale l’unico rammarico è quello di non poter ordinare un assaggio di tutto. La prestigiosa carta dei vini e un menù di dolci iper-appagante completano l’offerta di una delle nuove aperture meneghine più interessanti dell’anno”.

La premiazione

La premiazione al Teatro Mercadante di Napoli per Denis è stata una prima importantissima soddisfazione, sia per la sua recente apertura, sia soprattutto per il suo obiettivo ultimo: diventare il punto di riferimento a Milano per la pizza croccante.

“Siamo davvero soddisfatti di questo risultato. È una grande gratificazione per tutto il lavoro fatto, che abbiamo iniziato molto prima rispetto all’apertura. Per mesi lo staff di Denis - ragazzi senza i quali questo risultato non sarebbe stato possibile - è stato Da Ezio, la mia pizzeria ad Alano di Piave (Belluno), ad apprendere la mia filosofia dai pizzaioli e dai collaboratori che sono al mio fianco da anni. Sotto la mia supervisione e quella dei miei storici di Alano, abbiamo creato i presupposti giusti per consentire a Denis Milano di aprire con grande forza e con tutta la preparazione necessaria per fare grandi cose”, ha dichiarato Denis Lovatel.

“Denis Milano è stato possibile grazie a una condivisione di obiettivi con i miei soci e con il gruppo Food Partners, che ringrazierò sempre. L’apertura nel capoluogo lombardo ci dà la possibilità di dare più voce ai valori che ci rappresentano da sempre, amplifica il vero significato della nostra pizza di montagna. Siamo in una città molto ricettiva, abituata alle novità e tanto curiosa. Siamo fieri di vedere che la nostra proposta anche a Milano piace”, ha concluso Denis Lovatel.