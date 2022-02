A Milano nasce Forketters, per far scoprire i veri sapori della cucina

Se sei un/una buona fochetta, è arrivato il club che fa per te. Si chiama Forketter, ed è un progetto che prevede una serata esclusiva, uno chef a disposizione, un menu che esplori la sua cucina, due guide d’eccezione e un gruppo di appassionati, per una volta seduti alla stessa tavola, nello stesso momento. Condividere il piacere del cibo e del buon vivere, fuori dai social network, ma in maniera sociale: questa è la nostra idea, che abbiamo impacchettato nel format Forketters in partenza con il numero zero a febbraio 2022.

Le fondatrici

Le fondatrici di Forketers sono la giornalista Anna Prandoni e la Food Expert Chiara Buzzi e hanno ideato una serie di cene social dal vivo, per esplorare un nuovo modo di condividere il piacere del cibo.

Tutto al femminile, con l’art direction di Gaia Menchicchi, questo progetto è dedicato a tutte le “buone forketters” come voi, che ci leggete e che desiderate entrare più in contatto con il mondo dell’enogastronomia milanese contemporanea e volete scoprire la filosofia che guida le scelte degli chef creativi della città. Voi che desiderate avere migliori strumenti per capire il settore oltre ad avere un rapporto più diretto e privilegiato con gli chef che ammirate.

Saranno loro a fare da guida per tutta la serata, accopagnando la cena facendo da tramite tra gli ospiti e gli chef, per costruire un ponte dialettico tra la cucina e chi ama avventurarsi nei ristoranti, con l’intento di scoprire meglio questo mondo, i suoi protagonisti e quante più sfumature possibili.

Forketters vuole raccontare il solco e l’attività di persone - cuochi, osti, camerieri, aiuti cucina, sommelier - che operano in questo settore con personalità, consapevolezza e unicità di proposta.

Nel tempo il calendario offrirà una varietà di cucine, così da proporre nel tempo tipologie diverse di ristoranti e offrire a tutti voi la cena del cuore.

Come funziona una serata

Le serate, fissate in un calendario stabilito di circa una al mese, hanno un menu fisso e un prezzo concordato. Le persone arrivano tutte insieme e ogni serata è riservata a un gruppo di massimo 30 forketters, a seconda dell’ampiezza e della capacità del locale scelto. Si parte con un aperitivo durante il quale ci si conosce tra partecipanti e dove inizia un dialogo con lo chef, con l’introduzione e il supporto delle guide di Forketters.

A seguire, si passa a tavola e la conversazione prosegue tra tutti i presenti, con un focus sui cibi e sui vini serviti e sulla filosofia che guida il ristorante. Nei casi in cui il ristorante sia interamente riservato alla serata questo faciliterà la possibilità, a fine esperienza, di fare ulteriori domande allo chef e alla brigata di cucina, per esaudire tutte le curiosità.