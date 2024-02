L'Acquario di Milano, una vera esperienza immersiva

Milano è una metropoli a cui manca solo il mare. Ma che spesso dimentica la propria storia e l'enorme ricchezza del suo patrimonio museale. Non fa eccezione il uso l'Acquario e Stazione Idrobiologica, tra i più antichi al mondo, ha sede in via Gadio in un palazzo liberty viennese accanto all'Arena Civica, nel Parco Sempione.

Dopo il restauro, terminato nel 2006 in occasione del centenario, lo spazio interno include percorsi didattico-espositivi con numerose vasche d'acqua dolce e marina che contengono più di cento specie di organismi acquatici. La biblioteca – aperta al pubblico – è una delle più prestigiose nel campo della biologia marina. L'Acquario civico, che è parte dell'Area Mostre e Musei scientifici del Comune di Milano, promuove attività di ricerca e divulgazione nel campo delle scienze acquatiche con corsi e conferenze. E’ un luogo dinamico che produce eventi culturali come motivo di incontro tra arte e scienza e contribuisce all’arricchimento del panorama milanese.

L'obiettivo dell'Acquario riguarda la cultura dell'acqua sotto i diversi punti punti di vista. Al centro, il percorso espositivo con le vasche, in un viaggio alla scoperta degli ambienti acquatici italiani con un'unica vasca esotica per parlare dei possibili effetti del riscaldamento globale, attorno al quale fervono esposizioni temporanee, attività e servizi. Il lavoro dietro le quinte è spesso inaspettato.

Le origini

Unico padiglione sopravvissuto dell’Esposizione Internazionale che si svolse a Milano nel 1906 per celebrare l’apertura del Traforo del Sempione, l’Acquario di Milano fu il secondo Acquario in Italia dopo quello di Napoli costruito nel 1872 e uno dei primi in Europa. Posizionato nell'attuale area del Parco Sempione, in pieno centro, è stato oggetto dal 2003 al 2006 di un lungo restauro che ha riportato l'esterno all'antico splendore e ha completamente rinnovato gli interni con nuove vasche, pur mantenendo l'interesse originale in grado di offrire una dettagliata visione degli ambienti acquatici d'acqua dolce e marini italiani.